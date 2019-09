Dani Mocanu a fost săltat de mascaţi din cauza unei melodii, artistul ajungând în faţa unui procuror. Dacă nu fusese suficient faptul că a fost luat de lângă familia sa chiar de ziua lui, Dani Mocanu s-a ales şi cu o amendă.

Manelistul a primit nu mai puţin de 1.000 de lei amendă pentru că l-a sfătuit pe procuror să-şi cumpere o pereche de încălţăminte mai scumpă.

„Am fost citat pentru data de 2, nu am putut să ajung. Astazi suntem în 3 septembie, e ziua mea de naştere. Nici nu vreau să aud, m-a luat cu japca, să zic aşa. Mai nou, am primit şi o amendă de 1000 de lei, i-am spus domnului procuror să cumpere o pereche de adidaşi mai scumpi” , a spus Dani Mocanu.

Dar nu trebuie omis faptul că procurorul chiar a ţinut cont de faptul că Dani Mocanu împlinea 27 de ani, asta pentru că, spune artistul, ar fi trebuit să primească o amendă de 5.000 de lei, însă procurorul s-a înduplecat de aniversarea sa.

Chiar dacă i-a adus probleme, artistul spune că nu va da jos melodia, pentru că aceasta este doar un pamflet.

„A zis că mi-ar fi dat 5000 de lei, dar ținând cont că e ziua mea îmi dă 1000 de lei. Mulțumesc. Nu, sub nicio formă nu o să dau piesa jos de pe Youtube.

Consider că nu am comis o infracțiune, e un pamflet. Dacă procurorul are putere să mi-l dea jos, atunci să mi-l dea jos, nu sunt împotrivă” , a mai spus Dani Mocanu, potrivit cancan

