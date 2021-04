Scandal cu şeful Inspecţei Judiciare

Reacţia judecătoarei vine după ce două asociații care reprezintă procurori și judecători i-au socilitat recent demisia de onoare lui Lucian Netejoru de la conducerea Inspecției Judiciare. Într-un comunicat de presă, AMASP și AIJ îl acuză pe Netejoru că joacă dublu în evaluarea conduitei magistraților.

AMASP și AIJ au reacţionat după ce Direcția de inspecție pentru judecători a dispus începerea cercetării disciplinare a unui judecător pentru opiniile pe care le-a transmis într-un grup privat de Facebook.

Magistrații susțin că opiniile judecătorului au fost date publicității prin săvârșirea unei infracțiuni şi că Inspecția Judiciară „nu s-a obosit nici măcar să verifice dacă acele conversații sunt reale sau nu”. În comunicat, au fost date drept exemplu unele situații în care anumiţi judecători „agreați” de Inspecția Judiciară și-au exprimat public opinii cu privire la diferite situații, dar care nu s-au soldat cu vreo cercetare disciplinară.

Astfel, AMASP și AIJ s-au referit la mesajele publice ale judecătoarelor Adriana Stoicescu, Adina Daria Lupea, Gabriela Baltag, Lăcrimoara Axinte şi Mădălina Afrăsinie. În acest context, Adriana Stoicescu invită Inspecţia Judiciară să-i analizeze postările.

Adriana Stoicescu invită Inspecţia Judiciară să-i analizeze postările

„Având în vedere comunicatul care face referire la postările mele, aş dori să fac următoarele precizări:

Înțeleg că dreptul la liberă exprimare este un drept selectiv. Înțeleg că există anumite persoane care au dreptul să comunice liber, eu nefăcând parte din acest grup elitist.

Înțeleg că dreptul la liberă exprimare înseamnă să îți alegi ținte pe care urmează să le execuți, să râzi de suferința colegilor, să le dorești să fie arestați, să își piardă casa și profesia și viața.

Înțeleg că poți să faci orice îți trece prin cap și să spui tot ce dorești doar pentru că ești Omul Nou, singurul care merită să trăiască în Lumea unicornilor colorați.

Pun la dispoziţia Inspecţiei Judiciare toate postările din ultimii trei ani

Pun la dispoziţia Inspecţiei Judiciare toate postările din ultimii trei ani. În situaţia în care se identifică o singură postare în care jignesc un coleg magistrat, solicit să fiu suspendată.

În situaţia în care există un singur coleg pe care l-am jignit în discuţii private, solicit să fiu suspendată. În situaţia în care există un singur coleg pe care l-am ameninţat sau calomniat, solicit să fiu suspendată.

Îmi cer iertare că am citit mai mult de zece cărţi și că am învăţat să scriu. Îmi cer iertare în numele celor zece persoane care citesc postările mele şi care cred că am talent sau se regăsesc în cele spuse/scrise de mine.

Îmi cer iertare că exist. Îmi iau angajamentul să plec cât mai repede la pensie, pentru a nu mai deranja adevăraţii magistraţi. Dar… I’ll be back…”, a scris judecătoare Adriana Stoicescu pe Facebook.