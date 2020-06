„Eu l-aș întreba pe Miriuță de ce echipa arată așa jalnic, de nu aleargă? Eu reprezint un antrenor, unul care se numește Ruben Albes. Dacă el a venit de 12 zile, vorbim de ce echipa nu aleargă? Păi, ce, a făcut el pregătirea fizică?! Pe un antrenor îl țin rezultatele până la urmă. Vasile știe că a fost o decizie luată de 11 persoane, când a fost înlocuit”, a declarat Anamaria Prodan pentru Digi Sport.

Mai jos, redăm o parte din dialogul dintre cei doi:

Miriuță: Pe mine nu mă deranjează astea, lasă-mă să vorbesc, te rog. Echipa avea rezultate, n-am înțeles de ce am fost dat afară. Până la urmă nu pot să comand pe banii voștri, ai acționarilor. Eu am semnat în martie notificare, tu nu erai la club.

Anamaria Prodan i-a explicat că erau discuții încă de atunci în acest sens:

„Eu am zis așa. Dacă voi credeți că Miriuță face față, țineți-l! Pot să-ți arăt în privat cum a votat fiecare. Să-ți arăt și mesaje de la jucători, în privat. Până la urmă, pe un antrenor îl țin rezultatele. Asta este o decizie luată de 11 persoane și este luată de ceva timp, nu de Ana sau Rebecca”, a zis agenta.

Fostul antrenor al sibienilor a rugat-o pe Anamaria Prodan să nu-i amestece pe jucători.

„Hei, hei, Ana! Hai să nu băgăm jucătorii. Îți arăt 10 mesaje care mi-au cerut să rămân. Nu vreau să mă cert, ești soția prietenului meu. Hai să nu băgăm jucătorii!”, a spus Miriuță.

Anamaria Prodan a explicat și de ce Miriuță nu și-a primit banii de la Sibiu: „Nu a acceptat banii în tranșe și atunci trebuie să aștepte. S-a încercat o negociere, Vasile a respins-o”.

„Eu i-am zis, chiar am față de om care nu are ce mânca? Am zis că aștept șapte luni”, a răspuns Miriuță.

