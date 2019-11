„Dacă lumea crede, dacă dânsul crede că eu dau comandă la tot ce mişcă şi eu conduc intervenţiile şi coordonez intervenţiile, tot ce se întâmplă în ţară, din acest departament, înseamnă că lumea nu ştie ce se întâmplă în ţară”, afirmă Arafat, conform romaniatv.net

El mai spune că, după Colectiv, s-a discutat despre activarea mecanismului de Protecţie Civilă Europeană, dar acesta ar fi ajutat dacă era nevoie de transportul pacienţilor. „Noi aveam nevoie de paturi (…) ori paturile nu sunt incluse în Protecţia Civilă Europeană”, susţine Arafat.

Șeful DSU, Raed Aradaft, a răspuns, într-o înregistrare video postată, sâmbătă, pe Facebook, unor comentarii ale fostului premier Dacian Cioloş, legat de intervenţia de la clubul Colectiv.

„Domnul Cioloş a spus ca l-aş fi înşelat că nu am spus nimic despre film. În primul rând eu am explicat foarte clar că acest film nu l-am văzut, nu l-am avut, deci nu aveam cum să îl ascund. Şi chiar şi dacă îl vedeam, nu ştiam că trebuie să urc cu filmul la nivelul primului ministru. Erau foarte multe materiale video în perioada respectivă cu ce s-a întâmplat acolo. Am văzut că dânsul spune că un Departament nu trebuie să ţină de un om. Sunt de acord, dar acest om are nevoie de sprijin pentru a putea consolida poziţia departamentului. Dânsul comentează că un astfel de departament, atunci când funcţionează sub comanda omului suprem, are o problemă. Departamentul nu funcţionează sub comanda omului suprem. Dacă lumea crede, dacă dânsul crede că eu dau comandă la tot ce mişcă şi eu conduc intervenţiile şi coordonez intervenţiile, tot ce se întâmplă în ţară, din acest departament, înseamnă că lumea nu ştie ce se întâmplă în ţară. Sunt mii de intervenţii pe zi, sunt sute de acţiuni în care sunt implicaţi pompierii, ambulanţa. Totul e reglementat prin lege”, a declarat Arafat.

Raed Arafat a spus că în cazul unor intervenţii complexe este nevoie de un comandant care să coordoneze totul. „Dânsul (Dacian Cioloş – n.r.) mai spune că a văzut servicii de intervenţie care funcţionează şnur doar pe baza protocolului pe care îl învaţă fiecare pe de rost şi ştie ce are de făcut, fără să fie un şef. Acest lucru nu va merge niciodată când aveţi un dezastru. Ca la armată, ca peste tot, este nevoie de comandă unică, e nevoie de cineva să coordoneze şi e posibil să ai un comandament al acţiunii şi apoi comandanţi de sectoare. În Franţa este principiul comandantului operaţiunilor de salvare. Acest curs l-am parcurs la Paris încă de la începutul anilor ’90. Revin la Departament, Departamentul coordonează mai multe structuri, dar fiecare din aceste structuri au un comandant”, a spus şeful DSU.

Arafat a explicat şi care sunt motivele pentru care nu s-a apelat la Protecţia Civilă Europeană. „Personal am luat legătura cu cineva de la Protecţia Civilă Europeană şi am discutat cu ei oportunitatea activării mecanismului. Puteam să beneficiem dacă aveam nevoie de resurse de transport, nu era cazul, am avut avioanele noastre, am apelat la avionul NATO. Noi aveam nevoie de paturi (…) ori paturile nu sunt incluse în Protecţia Civilă Europeană. Noi ce puteam să facem cu mecanismul care e mai mult pe partea de prevenire. Dacă era o acţiune de lungă durată puteam să cerem ajutor din partea altor ţări, dar acţiunea noastră a fost de câteva ore. Puteam să activăm mecanismul că vrem paturi pentru pacienţi, (…) dar ne revenea nouă să intrăm în legătură cu spitalele. Acest lucru ar fi întârziat foarte mult, nu ar fi grăbit transferul. (…) Abia din 2016, după experienţa din România, au zis că hai să facem o procedură pentru marii arşi. Acest lucru nu e încă reglementat, încă se discută pentru că sunt nelămuriri în privinţa plăţii. Am mers pe bilateral şi în procedură prevede ce am făcut noi în discuţiile cu spitalele”, a explicat Arafat. Întrebat dacă a simţit că Raed Arafat l-a înşelat, Dacian Cioloş a spus, joi seară, la Digi 24: „Da. După ce am văzut acel film, ăsta a fost sentimentul meu. Şi nu eu, ca persoană, ci funcţia pe care am reprezentat-o la momentul respectiv”.

„Ceea ce am văzut în acel film, cel puţin în partea pe care am văzut-o, la început a fost o degringoladă totală, n-am văzut nici urmă de respectare a unui protocol foarte clar acolo şi din punctul meu de vedere, aşa ar trebui să acţioneze un astfel de departament. Un departament nu trebuie să ţină de un om, la fel cum o ţară nu trebuie să ţină doar de un lider”, a spus el.

„În 2016, am spus că, în situaţia dată, cu informaţiile pe care le aveam, cu obiectivele pe care le aveam în acel mandat scurt, prioritatea mea era să ameliorăm sistemul cât mai repede, într-o perioadă cât mai scurtă de timp. Ce m-a făcut să-mi schimb părerea – un cumul de date şi informaţii, ce s-a întâmplat de atunci încoace, din 2016 încoace. Noi am luat atunci nişte măsuri, inclusiv modificări legislative, decizii de organizare internă prin hotărâri de guvern, am continuat dotarea ISU, am organizat exerciţii, după ce în prealabil am clarificat procedurile de lucru”, a explicat Dacian Cioloş.

Întrebat dacă crede că s-a schimbat ceva, Cioloş a spus:”Păi am văzut-o deja în ceea ce s-a întâmplat la Caracal, e tot rezultatul unor erori de sistem care, din păcate, n-au fost corectate prin nişte măsuri legislative”.

