A pierdut cursa pentru prezidențiale și a adus revoltă în sânul partidului. Pe rețeaua de socializare Facebook, fanii USR s-au dezlănțuit împotriva candidatului Dan Barna, a consilierului său Andrei Caramitru, dar și a partenerului de alianță, ”plusistul” Cristian Ghinea. Acesta din urmă s-a trezit să spună că înfrângerea lui Dan Barna nu se datorează electoratului care nu l-a votat, ci ”Sistemului”.

Sigur, mulți dintre noi am crezut că Dan Barna este un ”iepure” pentru președintele Iohannis, creat pentru a încasa în locul acestui candidat tăcut ca un ficus. Dar să o spună chiar Cristian Ghinea, membru marcant al PLUS, partidul lui Dacian Cioloș, e prea de tot! Drept urmare, un val de critici s-a abătut asupra lui, cele mai dure venind chiar din partea unor jurnaliști prieteni. Cu siguranță, Ghinea nu ar putea explica ”manevra” Sistemului de a-i plasa – pe USR și PLUS – marii câștigători ai alegerilor europarlamentare din primăvară. Atunci a fost pe bune și acum nu?!

Să revenim la eșecul primului tur. Toată noaptea de duminică spre luni au curs, pe toate căile media, comentariile nervoase, acuzatore sau jignitoare. Greu de digerat că Barna pierduse intrarea în turul 2 al alegerilor prezidențiale în fața Vioricăi Dăncilă, candidata PSD! Cuțitele lungi se ascuțeau, însă, în culisele USR. Acolo mocnea, încă din vară, o nemulțumire majoră. Era perioada pentru alegerea președintelui partidului și a candidatului USR la președinția României. Cosette Chichirău, deputat de Iași, decisese că ar fi nimerită să-i fie contra-candidată lui Dan Barna. Evenimentul zilei a publicat o serie de mesaje dure din perioada dezbaterilor membrilor USR, postate de aceștia pe un grup intern, așa că nu insist prea mult asupra subiectului. Reiau doar o singură intervenție a doamnei Chichirău fiindcă ea conține previziunea dezastrului ce va veni.

„Ai refuzat (n.a. Dan Barna) orice dezbatere în cursa internă pentru președinția partidului până pe 31 august, ultima zi de campanie. Ai organizat alegerile interne înaintea celor prezidențiale. Două greșeli care ne dau de gândit. Dar a greși e omenește. Repară aceste greșeli acum – hai să dezbatem, hai să amânăm alegerile – și vei putea intra onorabil în cele două curse, pentru președinția USR și a țării. Persistă în greșeală și îți vei pierde legitimitatea de a candida într-un proces democratic, pentru că nu pare că susții democrația”, a scris Cosette Chichirău într-un mesaj postat pe un grup de discuții al USR, în perioada în care și ea și Barna făceau o campanie internă pentru a-și atrage voturile colegilor, pentru că la USR președintele este ales prin votul tuturor membrilor.

Cosette nu a reușit să-l înfrângă pe colegul Dan, dar a obținut în schimb desemnarea ei pentru a candida la Primăria Iași, în iunie 2020. După cum se vede, conflictul între Chichirău și Barna era deschis ca o rană.

Ei bine, în acest moment în țara întoarsă pe dos aidoma Țării minunilor din povestea cu Alice, Cosette Chichirău a preluat frâiele revoltei din USR. Cea mai gravă acuză adusă lui Barna și grupului său de campanie este legată de dispariția banilor, cheltuiți aproape în totalitate în timpul campaniei din turul 1. Visteria fiind goală, alegerile locale din 2020 sunt în pericol. E posibil să auzim și de plângeri penale, zic unii membri USR, după ce lui Barnai s-a cerut demisia.

”Alice”-Chichirău și-a trasat însă strategia. L-a transformat pe Barna în Iepurele ei Alb, care-i va deschide drumul spre lumea de care are nevoie. Imagine, notorietate, putere în partid și, bineînțeles, scaunul de primar al Iașului, oraș unde Barna-USR a obținut un scor bun. Chichirău nu va reuși să-l doboare pe Barna, fiindcă nu o va lăsa Cioloș. E ambițioasă, deșteaptă, cu mult tupeu și nu va spune niciodată, ca Barna, că s-a supraestimat în bătăliile politice. De aceea l-a și ales pe acesta să-i fie Iepure pentru cursa din alegerile locale, cînd are mari șanse să devină primar al Iașului și un partener de nădejde al PNL și al președintelui Iohannis.

Pe sărmanul Dan Barna îl văd, la acest moment incendiar, aidoma Iepurelui Alb din cartea lui Lewis Carroll, cel vinovat de ”Aventurile lui Alice în Țara Minunilor”: extrem de înalt, purtând o vestă și mormăind „O, dragă! O, dragă! Voi fi prea târziu!”.

