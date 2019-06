30.000 de donatori în șase ani. 16.000 de litri de sânge s-au recoltat în campania „Donează sânge, salvează o viață!”

Peste 1,6 tone de sânge s-a recoltat în cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viaţă!” – între 2013 și 2019 – derulată de către Patriarhia Română, alături de voluntarii Paraclisului Mântuirii Neamului.





Campania se desfăşoară la iniţiativa şi cu binecuvântarea Părintelui Patriarh Daniel, sub coordonarea Parintelui Arhimandrit Ciprian Gradinaru de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului. Numărul donatorilor de sânge a fost de peste 30.000. Astăzi, 14 iunie, de Ziua Internațională a Donatorilor de Sânge, evenimentul va fi marcat, începând cu ora 9.30, la Centrul de Transfuzii București, din str. Dr. C-tin Caracaș, în prezența părintelui Grădinaru și a conducerii Centrului. În 2018, a fost sprijinită dotarea cu aparatură medicală a Centrelor de Transfuzii din Bucuresti, Ploiești, Constanța şi Centrul de Transfuzii al MAPN de la Spitalul Militar Central, cu echipamente în valoare de 80.000 EURO. S-a schimbat, astfel, o aparatură veche de 25 de ani. Centrul de Transfuzii Ploieşti a fost sponsorizat săptămânal cu produse de patiserie – 19600 de cornuri – iar Centrul de Transfuzii al Spitalului Militar a primit prăjituri pentru anumite campanii de donare de sânge.

Sponsorizările continuă. Numărul de donatori a crescut cu 10% la Ploiești Campania a pornit de la o singură persoană suferindă, pentru ca, repede, să se extindă la nivel naţional. Scopul a fost acela de a întâmpina nevoia acută de sânge, ţinând cont că sub 2% din populaţie donează sânge. „Cu ajutorul Patriarhiei şi al voluntarilor Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului am organizat campanii şi am făcut colecte mobile. Beneficiem de susţinere permanentă din partea Paraclisului care ne trimite tone de prăjituri. E important să asigurăm donatorilor dulciuri pentru reglarea glicemiei. Patriarhia ne-a ajutat cu echipamente medicale şi materiale promoţionale care au ajutat la conştientizarea importanţei donării şi astfel a crescut numărul de donatori la Centrul de Transfuzii Ploieşti cu 10%”, a declarat Dr. Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești.

