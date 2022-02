S-au despărțit! Ce s-a întâmplat cu relația Alexandrei Stan: „Nu mai suntem împreună”

La doar trei luni după divorțul de Emanuel Necatu, Alexandra Stan și-a găsit fericirea în brațele lui Alex Parker. Cei doi s-au îndrăgostit la studio. Au lucrat împreună la melodia „Home Alone”, iar timpul petrecut împreună i-a făcut să se apropie. Fanii au observat scântei între cei doi artiști, iar zvonurile s-au confirmat.

Din păcate, relația lor nu a fost una de lungă durată. Într-un interviu acordat recent, Alex Parker a mărturisit că este din nou singur. Cei doi artiști au decis să meargă pe drumuri separate atât pe plan sentimental, cât și pe plan muzical. Totuși, caracterele lor asemănătoare i-au făcut să rămână buni prieteni.

„Ați citit foarte bine. Noi suntem prieteni de mulți ani și cu ocazia single-ului nostru, «Home Alone», am stat destul de mult în studio, am petrecut și mult timp împreună, extra, și suntem acum fiecare pe cont propriu, în studiouri diferite”, a explicat artistul pentru click.ro, confirmând și despărțirea.

„Nu mai suntem împreună, dar suntem foarte buni prieteni”, a încheiat el subiectul.

Alexandra Stan are ghinion în dragoste

Se pare că celebra artistă nu este atât de norocoasă în ceea ce privește partea sentimentală. Înainte de relația cu Alex Parker, artista a fost căsătorită cu Emanuel Necatu. Cei doi au decis să își unească destinele în mare secret, cununia civilă fiind oficializată de către Elena Lasconi, într-un cadru tradițional.

La doar cinci luni de la nuntă, Alexandra Stan a apărut public fără verighetă, ceea ce a creat zvonuri. Despărțirea a fost confirmată de curând, artista susținând că mariajul ei nu a mai funcționat.

„Îmi doream pe cineva care e un om normal, nu cântăreț. (…) Noi am confundat lucrurile. Eu îmi doream să îmi fac o familie. Credeam că dacă găsesc un bărbat și mă mărit și am stabilitate, aveam echilibrul ăla în interior. Eu cu mine trebuie să lucrez să fiu ok și echilibrată și emoțional, financiar, psihic. (…)

Eu sunt genul de persoană care acceptă orice la început, dar știind că nu e bine, la un moment dat când simt că s-a depășit o limită pun stop și nu mai pot să mă întorc. Eu știam de la început că nu o să fie sigur și că o să ne despărțim, nu mi-am ascultat intuiția. Știam amândoi că nu e ok, ne certam din orice, era toxic ce se întâmpla și trăgeam amândoi cu dinții”, a povestit Alexandra Stan de curând la Kanal D, conform wowbiz.ro.