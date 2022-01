S-a mai dus un actor uriaș din garda veche. A murit la 82 de ani și lasă în urmă o carieră uriașă

Peter Bogdanovich a murit joi dimineața la locuința sa din Los Angeles. Avea 82 de ani. Fiica sa, Antonia Bogdanovici, a făcut anunțul.

Acesta a fost cunoscut pentru actorii pe care îi aducea în peliculele sale, dar și pentru luminozitatea dulce-amară a filmelor care evocau un trecut apus. Artistul a avut şi roluri în seriale precum „The Sopranos”, la care a revenit ca psihoterapeut al Dr. Melfi; „The Simpsons” şi ca DJ în „Kill Bill Volumes 1 and 2” de Quentin Tarantino.

S-a stins din viață legenda filmului

Peter Bogdanovich s-a născut în New York și a devenit regizor, actor și producător. Acesta a câștigat premii la Veneţia, San Sebastián şi Locarno şi a primit două nominalizări la premiile Oscar, pentru regia şi scenariul filmului „The Last Picture Show” (1971), care i-a adus un trofeu BAFTA. Peter Bogdanovich a regizat, de asemenea, thrillerul Targets (1968), comedia de situații What’s Up, Doc? (1972), drama cu accente comice Paper Moon (1973), They All Laughed (1981), drama Mask (1985) și The Cat’s Meow (2001). Filmul său cel mai recent, She’s Funny That Way, a fost lansat în 2014.

La recenzia filmului „The Last Picture Show”, al doilea film al domnului Bogdanovich și considerat cel mai mare film al său, criticul de la Newsweek l-a numit „o capodoperă”, adăugând: „Este cea mai impresionantă lucrare a unui tânăr regizor american de la „Citizen Kane” încoace”.

Acesta avea un succes formidabil pe plan profesional, dar viața lui privată era un adevărat eșec. Părinții săi au fost imigranți din Statele Unite, tatăl său era pictor sârb, iar mama sa era membră a unei familii de evrei austrieci înstăriți.

Tatăl său era un om foarte rece, iar întâlnirile lor erau foarte rare. Regizorul a avut un frate mai mare, care a murit când era bebeluș, după ce o oală de supă clocotită a fost vărsată din greșeală pe el.

„Am vrut doar să fiu ca acei oameni de pe ecran”, a declarat dl Bogdanovich pentru Los Angeles Times în 1972. „Am vrut să arăt ca Bill Holden, pentru că am vrut să fiu un adevărat băiat american și să fac toate acele lucruri minunate. Și cu un nume ca Bogdanovich nu prea aveam șanse.”, declarase acesta, potrivit nytimes.com