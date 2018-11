S-a ales praful de locomotivele și tancurile de la „23 August”. Povești EXTRAORDINARE din Epoca de Aur

Uzina Faur, cunoscută de cei mai în vârstă ca „Malaxa” sau „23 August”. Înainte de ’89 asigura nu mai puţin de 20.000 de locuri de muncă, de pe porţile ei ieşind locomotive, tancuri, utilaje, dar şi cantităţi industriale de piese de schimb, fi ind astfel una dintre mândriile economiei României de odinioară. Astăzi, aici te întâmpină o privelişte jalnică. Halele productive de altădată sunt acum schelete monumentale de fiare, unde ţigănci cu ţânci care se ţin de fustele colorate îşi fac veacul, umblând după câte o pleaşcă.





Badea Tudor a lucrat din , 52 până în , 86 la uzină, întâi ca lăcătuş şi apoi ca unul dintre cei 15 mecanici-şefi ai turnătoriei. Acesta răspundea de întreţinerea şi exploatarea utilajelor şi a povestit pentru ziarul nostru despre dedesubturile vieţii de la fabrică din perioada comunismului: tăcerea angajaţilor care se temeau să nu fie duşi la partid, şmecheriile cu contactori electrici făcute de unii muncitori, răutăţile unor şefi cu carnet de partid, accidente mortale, pedepse cu închisoarea, dar şi petrecerile directorilor care dansau pe mesele cantinei, cu balerine pe jumătate dezbrăcate, artiste ale ansamblului „Parisul pe gheaţă”. Trecem rapid în revistă şi cele două vizitele anuale ale lui Ceauşescu, care deţinea părţi sociale, vizite înaintea cărora angajaţii erau puşi să vopsească toate gardurile, toate uşile, pentru ca apoi să...bată din palme.

„Pe mine nu mă interesa sincer titlul de nu știu ce, funcția. Mă interesau banii”

Intrând pe Poarta a III-a a Uzinei Faur, Badea Tudor ne-a spus că aceasta avea patru intrări. Prin Poarta I intrau directorul general al întreprinderii şi persoanele care aveau funcţii administrative.”Pe aleea principală, la Poarta 1, mai era o clădire administrativă. Pe dreapta era forja, pe care au mutat-o că făcea prea multă gălăgie. Se făceau la forjă osii, pistoane. Avea o presă de mare forță, când funcționa aproape că dărâma geamurile, se simțea vibrația până la clădirea directorului”.

Bătrânul de 82 de ani îşi aminteşte că putea să avanseze, chiar dacă nu avea carnet de partid, pentru că făcuse şcoala de maiştri. Pe el l-a interesat cel mai tare să ia grupă, ca să poată ieşi la pensie. „Mă trecuseră și pe mine la TESA și când viu din concediu am văzut că aveam penalizare și îi zic unui şef «-Păi, ești coleg cu mine!», «-Na, na, na», face el”. Am încheiat-o spunându-i că e un conţopist. Pe mine nu mă interesa sincer titlul de nu știu ce, funcția. Mă interesau banii. Răspundeam pe mai multe secții de întreținerea și exploatarea utilajelor, de la macarale, la strunguri, la freze. Când m-am pensionat eu, aici lucrau 18.000 de oameni. În afară că n-aveai voie să vorbești despre comuniști, restul...aveai tot ce îți trebuie. Numai dacă nu vreai...”.

Uzina Faur încropea 5 fabrici, fiecare cu conducerea ei. „Erau aşa: turnătorii, fabrica de complexe, unde făceau frânele pentru vagoane, compresoare, ah... bătrânețea asta e grea, nu mai îmi amintesc. Bun, complexili, pe urmă fabrica de motoare, după locomotive-uzinaj, apoi turnătoriile și una, nu mai țiu minte. Eu am lucrat prima dată ca lăcătuş, la prototipuri, la reparaţii capitale. Utilajele aveau nişte cicluri de reparaţie. Când am avansat la turnătorii, sectoarele calde, aşa le zicea, care cuprindeau turnătoria de fontă, cea de oţel şi cea de nefieroase, trebuia să ţin evidenţa orelor de lucru ale echipamentelor, o fişă în care eram obligat să pontez câte schimburi lucrează. Un schimb nocturn, două schimburi nocturne, la 2.000 de ore o reparatie, la 4.000 de ore o reparaţie capitală şi aşa mai departe. În Decretul 400 erau trecute toate utilajele aproape de unicat, care făceau produse esenţiale. Utilajele pentru tancuri, locomotive erau trecute în decret, dacă se întâmpla ceva, toată lumea ştia”.

„Parisul pe gheaţă” şi banchetul şefi lor de la Faur cu celebrele balerine

În jurul anului 1960, când a venit ansamblul artistic „Parisul pe gheaţă”, bucureştenii înnebuniseră. Spectacolul a fost un adevărat eveniment pentru România acelor ani, după care s-a omorât toată lumea. În perioada aceea, taica Badea l-a prins şef pe Putinică. „Ăsta a făcut multe probleme, când au venit artiştii ăia din Franţa, noi aveam la uzină o fermă de porci pentru cantină, iar Putinică, băiat de treabă, microbist, a luat balerinele, le-a dat să mănânce, a făcut banchet. Se spune că urcase cu ele pe masă, cu balerinele alea, care aveau coifurile, penele alea în cap, şi care erau pe jumătate dezbrăcate. Cică le lăsa vinul să se prelingă între sâni şi le punea paharul aicea, între picioarele crăcanate, ca să îi facă plinul”.

În altă ordine de idei, fostul lucrător a mai povestit că toţi şefii care au plecat de la Faur avansau la partid, deveneau secretari de stat, cu excepţia lui Putinică bineînţeles. „După Putinică, a venit Roşu şi ultimul pe care l-a prins îl chema Petre nu mai ştiu cum. Ceauşescu avea aici părţi sociale, când venea la uzină, se anunţa vizita lui, se făcea curat, se vopseau toate gardurile, toate uşile, venea Securitatea înainte, înconjura de jur împrejur. El venea să urmărească, la un moment dat ne-a cerut să creştem producţia de motoare de la 2.000 de bucăţi, la 6.000 pe an. Apoi, nu mai ştiu de ce, a dublat-o la 12.000! În perioada în care am lucrat, venea de cel puţin două ori pe an. Era râsul lumii, te punea să baţi din palme, ne puneau să ne aliniem… Dacă nu veneai la vizitele lui răposatu’, aveai probleme, se ocupau tacit oamenii. De exemplu, eu plecam în Europa cu maşina, trebuia să iau semnătură, mergeam cu A.C.R., iar dacă nu eram prezent când sosea Ceauşescu, se cereau tot felul de date despre mine pentru a-mi aproba trecerea”.

Exportam la dezbrăcaţi, în Africa, în Asia, până la turci

Produceam locomotive şi utilaje forestiere şi d-ăla de extracţie de petrol. Exportam la ăştia, la dezbrăcaţi, în Africa, în Asia, până la turci. În turnătorie se făceau turelele de tanc, tancurile în clădirea de vizavi. Turelele plecau la Dadilov, undeva spre Giurgiu, acolo făceau probe pe ele, dădeau cu tunul în ele, dacă nu erau bune le dădeau la fier vechi din nou. Normal, trebuiau făcute două tancuri pe lună.

