Vulpiţa şi soţul ei, Viorel, au devenit vedete, după ce în urmă cu aproape două luni au apărut la Acces Direct. Povestea adusă în faţa telespectatorilor a fost lider de audienţă, potrivit celor spuse chiar de Mirela Vaida, dovedint faptul că publicul „gustă” din plin astfel de emisiuni.

Mirela Vaida: „Eu sunt plătită pe ediţie. Aşa sunt salariile în televiziune, în general. Eu am o sumă negociată pe ediţie, care nu e fabuloasă, şi se înmulţeşte cu câte zile am lucrat. Pe mine nu mă afectează etichetele care mi se pun. Eu am făcut mai multe emisiuni LIVE, Acces Direct nu este prima. Atâta timp cât se vorbeşte, înseamnă că eşti important pentru ei”, a declarat realizatoarea emisiunii.

„Acum suntem într-o fază la Acces Direct de două luni de zile, în care, efectiv, facem nişte audienţe uimitoare la care nu se aştepta nimeni, niciodată. E normal să fie acest val de hate-areală şi de critici, dar niciunul nu ar zice că nu s-a uitat. Se ştie că noi facem emisiuni cu şi despre oameni simpli. Un cuplu de tineri din judeţul Vaslui a dat ţara peste cap de două luni de zile, celebra Vulpiţa, nu se aştepta nimeni. Noi a doua zi aveam pregătit alt subiect. În momentul când am văzut cât de urmăriţi au fost cei doi, am zis să facem un reality show cu aceşti oameni. Îi lăsăm cum sunt ei.

Îţi dai seama că nu mi-aş dori ca Vulpiţa să devină influencer, dar nici nu e. Publicul e cel care îţi dă valoare. De ce validează acest subiect trei milioane de oameni, de ce se uită? Sunt atât de expusă în momentul ăsta mediatic, atât de controversată în această perioadă. Telenovela Vulpiţa va trece, oameni buni, de ea depinde dacă va şti să profite de marea şansă pe care i-a dat-o publicul şi emisiunea”, a declarat Mirela Vaida în emisiunea Danei Săvuică.

Câţi bani primeşte Vulpiţa ca să apară la Acces Direct

Toată lumea se întreabă câţi bani primeşte Vulpiţa ca să apară la Acces Direct. Ei bine, suma nu este deloc mare, însă ea se mulţumeşte cu remuneraţia şi de 100 de euro/ zi, potrivit celor relatate de Cancan.

Câţi bani a încasat Antena 1 de pe urma telenovelei Vulpiţa

Telenovela Vulpiţa, care îi are protagonişti pe doi soţi din Vaslui, a stârnit controverse în întreaga ţară. Deşi emisiunea Acces Direct a fost acuzată că promovează astfel de personaje, nu sunt puţini cei care urmăresc cu sufletul la gură ce se mai întâmplă între Viorel şi Veronica, alias Vulpiţa. Peste 20 de episoade au fost difuzate cu aceste două persoane, iar audiențele au fost mult peste media stației, ceea ce înseamnă o sumă fabuloasă pe care Antena 1 a câştigat-o, notează RTV.

