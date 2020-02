În opinia sa, acest lucru va depinde de mobilizarea alegătorilor. El a precizat că acestea sunt estimările rezultate din sondajele pe care le-a făcut la începutul lunii ianuarie.

Nicușor Dan a făcut o demonstrație arătând că, singur, fără partide în spate, ar obține 10-15%, susținut doar de USR ar atinge undeva la 35%, iar având suportul PNL ar câștiga 35% din voturile bucureștenilor, Însumând toate procentele, a ajuns la estimarea de 60%.

Nicușor Dan nu se consideră vinovat de reproșurile pe care le-a primit de la reprezentanții PLUS, că a negociat susținerea PNL pe la spatele lor, spunând că intențiile sale erau cunoscute încă de anul trecut, când și-a anunțat candidatura.

„Acum un an am spus că merg ca independent și cer sprijinul partidelor de opoziție, am fost transparent, de multe ori am spus că am discuții. Am avut discuții și cu PNL, care s-au concretizat ieri”, a precizat Nicușor Dan.

Pe de altă parte, el a afirmat că și-ar dori să facă echipă, la Primăria Capitalei cu Vlad Voiculescu, pe care îl consideră un tip competent.

