Roberta Anastase și-a trecut în declarația de avere și bijuteriile primite la botez

Senatoarea Roberta Anastase are cu ce se lăuda. Aceasta deține și terenuri, și casă de vacanță, dar și bijuterii și ceasuri de zeci de mii de euro. De asemenea nici conturile senatoarei nu sunt goale, ba din contră. Declarația ei de avere începe cu un teren intravilan pe Valea Doftanei de 502 metri pătrați.

De asemenea senatoarea a mai primit un teren intravilan de 1001 metri pătrați în Mogoșoaia. Anastase mai deține o casă de vacanță de 156 de metri pătrați pe Valea Doftanei. În Mogoșoaia aceasta a mai primit o hală de 373 de metri pătrați, tot prin contract de donație. De asemenea, soțul acesteia deține un apartament în București de 62 de metri pătrați.

La capitolul mașini, Anastase are un Hyundai Tucson luat în leasing. Iar în 2014 și-a cumpărat un lexus. Senatoarea a reușit să strângă din 1976 până în 2022 bijuterii în valoare de 20.000 de euro. Practic senatoarea și-a trecut inclusiv bijuteriile pe care le-a primit la botez. Aceasta mai are și ceasuri în valoare de 15.000 de euro.

Anastase are sute de mii de euro în conturi

Anastase are mai multe conturi. Așa se face că însumează în patru conturi peste 160.000 de euro. De asemenea aceasta are și conturi în dolari, în valoare totală de peste 2.000 de dolari. Anastase are și conturi în lei, de peste 80.000 de lei.

Totodată mai are și un depozit bancar pe care l-a deschis chiar anul trecut și în care a depus deja 10.000 de lei. La capitolul plasamenete și investiții, dar și datorii, senatoare nu are trecut nimic.

Cât privește veniturile, aceasta declară indemnizația anuală de 137.256 de lei de lei de la Senat. Soțul ei încasează 162.726 de lei ca director general la o companie și alți 39.375 de lei de la o altă companie. Tot soțul este cel care aduce banii în casă. Nu de alta dar acesta câștigă din dividend nu mai puțin de 700.000 de lei.