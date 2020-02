Coincidența a făcut ca, la puțin timp după scandalul în urma căruia comuna Ditrău, din Harghita, a ajuns în atenția Europei după episodul încercării de respingere a doi muncitori din Sri Lanka, să trecem pe acolo. Chiar ne-am oprit să cumpărăm o pâine. Gustoasă, pufoasă, cu cartofi.

Vânzătoarea ne-a oferit-o, zâmbind puțin stânjenită, și, la plecare, ne-a spus, într-o limbă română cu accent maghiar, că ”e loc sub soare pentru toți”. Aveam să îi dăm dreptate când am ajuns la Corund, o comună aflată la 16 kilometri de granița cu județul Mureș, centru cunoscut de ceramică populară. Sâmbătă la prânz , în centru era zarvă mare. De o parte și de alta a străzii principale zeci de meșteri populari își expuneau, spre vânzare, produsele ceramice.

Sute de oameni erau strânși în jurul unor persoane, care vorbeau în limba maghiară. Spusele lor, care răsunau din niște boxe uriașe, erau aprobate prin aplauze furtunoase. E o adunare populară, poate vorbesc despre ”fenomenul Ditrău”, am gândit, și ne-am oprit, curioși. Era de fapt un festival gastronomic.

”Asta, un fel de eveniment. Tăierea porcului și prelucrarea lui. Este în fiecare an și sunt și premieri. Se gustează, se premiază. Of, nu prea știu românește”, ne-a spus un localnic. Iar cel care le vorbește oamenilor este primarul din Corund, lângă care erau invitații festivalului și parlamentari UDMR. Și, ca să aflăm mai multe despre sărbătoare, localnicul ne spune că unul dintre participanți este un primarul din județul Brașov. ”Haidați la el, că vorbește foarte frumos pe românește și are toate detaliile”.

Atmosfera din târg se animă, speech-urile s-au terminat, se dă drumul la muzică. Cel care cântă de mama focului e chiar primarul comunei Corund, Mihaly Katona. Ajungem la un stand impodobit cu cârnați. Dar și cu tricolorul românesc.

