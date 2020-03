Bunica și nepotul au stat patru ore în fața șemineului… Doar câinii au fost martori la discuțiile despre viitor, dar și pentru a clarifica odată pentru totdeauna ce s-a întâmplat.

Duminică, Regina Elisabeta a II-a și Prințul Harry s-au întâlnit la Castelul Windsor pentru a rezolva posibile neînțelegeri după Megxit.

La finalul întâlnirii, care s-a întins până la ora ceaiului, bunica l-ar fi liniștit pe fiul cel mai mic al prințului Charles spunându-i să nu uite niciodată că el și soția sa, Meghan, sunt iubiți de toată lumea și vor fi întotdeauna bineveniți în familia regală, dacă vor decide vreodată să se întoarcă.

Pentru prima dată singuri

După cum povestește presa tabloidă din Regatul Unit, Harry a venit pe jos de la Frogmore Cottage pentru a se întâlni cu Majestatea Sa. „Regina a avut multe de discutat cu Harry”, a spus o sursă anonimă. „Acesta a fost momentul potrivit pentru amândoi. Sperăm că întâlnirea a pus capăt neînțelegerilor”.

Duminică a fost prima dată când Majestatea Sa a putut să vorbească singură cu Harry pentru a înțelege care sunt planurile lui cu adevărat și, într-o atmosferă mai relaxată, amândoi au putut să-și vorbească în liniște…

Dar, din câte s-a aflat, atmosfera întâlnirii a fost destinsă. Rămâne oricum dezacordul asupra alegerii sale de a pleca să trăiască în America de Nord. Regina ar fi fost foarte „tulburată”, dar a acceptat hotărârea lor. Niciun pas înapoi, însă, în privinţa folosirii mărcii Sussex Royal, interzis lui Harry şi Meghan.

La celălalt capăt al lumii, între timp, Meghan Markle îşi continuă parcursul său de reintegrare în lumea spectacolului. Va fi, în fapt, invitată la Met Gala, evenimentul monden al anului la New York. Ştirea o dă New York Post citând o sursă proprie. Ducesa de Sussex va participa fără soţul ei şi va fi prima sa apariţie în mediul businessului după decizia de a renunţa la statutul de membri seniori ai familiei regale britanice pentru a deveni independentă financiar.

Ediţia 2020 a galei va fi organizată de Costume Institute la Metropolitan Museum of Art şi va avea loc pe 4 mai. Tema acestui an este „About Time: Fashion and Duration” şi va parcurge mai mult de un secol şi jumătate din istoria modei, din 1870 până astăzi.

