Reacţia EXPLOZIVĂ a ministrul Justiţiei, Tudorel Toader. „Am văzut ieșind la suprafață foarte multe nereguli în sistemul justițiar”

Ministrul Justiției, Tudorel Toader a afirmat joi seară că a trimis preşedintelui Klaus Iohannis solicitarea de revocare din funcție a procurorului general Augustin Lazăr.





Totodată ministrul a mai afirmat că la pachet cu această solicitare a a mai trimis și solicitările de numire în funcții de conducere a cinci procurori, printre care și Adina Florea, propunerea refuzată inițial de Klaus Iohannis la șefia DNA.

De asemenea, Tudorel Toader a declarat că nu el a ales această ultimă săptămână pentru a face această solicitare deoarece sunt suficiente argumentele aduse președintelui Klaus Iohannis pentru revocarea lui Augustin Lazăr.

Ministrul Justiției este de părere că procurorul general Lazăr este conștient de argumentele aduse de Tudorel Toader și că Augustin Lazăr trage de timp

„Augustin Lazăr este om și are orgoliile lui. Este vorba de o tragere de timp, omenește îi pot înțelege acest interes subiectiv, de natură personală. Am trimis documentele complete pentru revocarea procurorului general și pentru numirea a altor cinci procurori. Eu am încercat să-i demonstrez președintelui că nu este nicio ilegalitate. În mesajul final am făcut apel la președinte, pe care sper să-l înțeleagă. Din nou vom sesiza Curtea Constituțională. Am văzut ieșind la suprafață foarte multe nereguli în sistemul justițiar”, a mai spus ministrul Justiţiei Tudorel Toader

