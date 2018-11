Răzvan Nicolescu(Deloitte): Sistemul energetic românesc este afectat de foarte multă prostie. Viitorul ne surprinde, din nou

Răzvan Nicolescu, senior expert în cadrul Deloitte, a criticat marţi, în termeni foarte duri, situaţia din sistemul energetic românesc, despre care a spus, într-o conferinţă, că este afectat de foarte multă prostie şi nu este deloc pregătit să treacă la etapele viitorului.





"Vă spun cu multă sinceritate: România este absolut nepregătită pentru ce urmează, este absolut nepregătită să gestioneze această tranziţie energetică. În ultimele şase luni am discutat cu mulţi miniştri, prim-miniştri, şefi de companii şi ştiu ce fac alte ţări, cum încearcă să se adapteze, cum încearcă să tragă beneficii din această tranziţie energetică. Din păcate noi suntem absolut nepregătiţi, suntem într-o perioadă în care sistemul nostru energetic este afectat de populism, este afectat de un naţionalism prost înţeles, care nu are nicio legătură cu patriotismul. Este afectat de foarte multă prostie", a spus Nicolescu, fost ministru al Energiei în 2014.



El a criticat lipsa investiţiilor şi faptul că se tot bate pasul pe loc de zeci de ani.



"Mi-aduc aminte că am fost studentul domnului ambasador Mihnea Constantinescu la Politehnică, ulterior am fost şi asistentul său, şi vorbeam de aceleaşi proiecte ca şi astăzi. Dar lumea s-a schimbat între timp şi mi-aş dori ca România să fie un jucător şi nu un spectator la această schimbare", a mai afirmat Nicolescu.



Nicolescu a candidat recent pentru postul de director general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă (IRENA), o agenţie afiliată Organizaţiei Naţiunilor Unite, însă a pierdut cursa la o diferenţă de un vot.



"Am fost foarte aproape de a obţine pentru România şefia unei instituţii internaţionale foarte importante. Am fost 130 de candidaţi, iar eu m-am clasat pe podium. Doar norocul a lipsit, a lipsit un vot. Sper să mai fie încercări viitoare. A fost vorba despre o poziţie de nivelul unui secretar general adjunct al Naţiunilor Unite", a adăugat el.



Răzvan Nicolescu a mai fost, în perioada 2014-2016, preşedintele Consiliului de Administraţie al Agenţiei Europene de Reglementare în Energie. AGERPRES

