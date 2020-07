Săptămâna trecută, la emisiunea lui Dan Capatos de la Antena 1, „XNS”, a intrat în direct o doamnă care nu a vrut să-şi dezvăluie identitatea, dar care a dat o informaţie extrem de importantă, care trebuie verificată.

Anume că Octavian Sfăt, tatăl lui Robert, avea pe numele lui şi o poliţă de asigurare de viaţă pe o sumă foarte mare. În jur de 800.000 de euro. Din ce a cercetat Robert până acum, se pare că informaţia se verifică. Tatăl său chiar a avut pe numele lui o poliţă de asigurare de viaţă. Se pare însă că aceasta nu a fost onorată, pentru că Octavian Sfăt a murit în urma unei supradoze.

Cel puţin aşa reiese până acum din investigaţii, deşi nimeni nu a confirmat sigur că acesta ar fi fost consumator de substanţe interzise. Deocamdată, nu a fost găsit avocatul lui Octavian Sfăt, care cu siguranţă are cunoştinţă despre această poliţă şi clauzele cuprinse în ea. Dacă nu, oricum cunoaşte firma la care a fost încheiată.

Plecând de la acest zvon, că a existat poliţa, dar nu a fost onorată din cauza unei morţi care, ca să spunem aşa, „nu era prevăzută în contract”, înseamnă că a existat cineva care s-a interesat de poliţă. Şi care ştie acum de soarta ei.

De aici încolo, lucrurile se complică. Beneficiarul poliţei era Robert, care la acea vreme abia împlinea trei ani. Este foarte posibil ca împuterniciţii care să-i administreze moştenirea de la tatăl său până la majorat, fiind vorba despre o sumă atât de mare, să fi făcut o înţelegere cu firma de asigurări, să fi primit o sumă mai mică în urma înţelegerii, pe care şi-au însuşit-o, după care au îngropat totul. Toată lumea mulţumită.

În eventualitatea unei astfel de combinaţii, este foarte posibil ca nici Brigitte Pastramă să nu fi ştiut de existenţa poliţei. Dacă se va da de urma acesteia, coroborată cu certificatul medico-legal, nu cel constatator al decesului, ci cel redactat de legişti după autopsie, lucrurile s-ar putea complica şi mai rău. Cu certitudine că s-a făcut o autopsie, pentru că moartea lui Octavian Sfăt a fost una suspectă. Soţia lui de la acea vreme, Brigitte, s-a dus de lângă el pentru puţin timp să-i pregătească micul dejun lui Robert. Când s-a întors l-a găsit mort. Procedura spune că în astfel de cazuri se deschide un dosar şi se face o cercetare. Robert are dreptul şi chiar trebuie să ceară concluziile acestei cercetări cuprinse în dosar.

Dacă se comfirmă că tatăl a murit de supradoză, deşi este greu de crezut că dimineaţă fiind, într-un interval atât de scurt de timp, să reuşească să se drogheze atât de rău încât să-şi piardă viaţa, dacă se confirmă şi că poliţa nu a fost plătită din acest motiv, Robert are dreptul să ceară judecătorilor un mandat de exhumare a tatălui său şi o nouă expertiză toxicologică, dacă la vremea respectivă s-o fi făcut vreuna. Cu mijloacele tehnice de astăzi, ea poate fi făcută chiar și în cazul în care cadavrul are o anumită vechime.