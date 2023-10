Război în Israel. Armata israeliană a atacat teritoriul libanez. Video

Război în Israel. Armata israeliană afirmă că o rachetă a fost trasă din Liban spre un post militar israelian de la graniță. Racheta antitanc a lovit în apropiere de satul Arab Al-Aramshe, a precizat IDF – la celălalt capăt al țării de unde Hamas și-a lansat atacurile.

Nu este prima dată când au izbucnit violențe la granița cu Libanul în ultimele zile. Hezbollah – care este susținută de Iran – a lansat rachete asupra Israelului de când Hamas și-a început asaltul.

Oficialii din Gaza spun că enclava se confruntă cu o catastrofă umanitară iminentă, iar centrala electrică se închide complet în câteva ore din cauza epuizării combustibilului.

❗️ #Hezbollah hit #IDF forces with anti-tank fire near Arab al-Aramshe on the #Lebanese border, #Israeli media reported. pic.twitter.com/9sDeP8pFjj

Ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, s-a angajat să lanseze o ofensivă terestră în Gaza după atacul surpriză al Hamas. Forțele israeliene continuă să lovească Fâșia Gaza pentru a cincea zi, ucigând cel puțin 974 de palestinieni. Numărul morților în Israel a urcat la 1.200 de persoane.

Hamas a continuat să tragă cu rachete în Israel, forțele israeliene și luptătorii din Liban făcând schimb de foc. Armata israeliană a mai spus că obuzele lansate din Siria au aterizat în zone deschise din Israel.

Ministerul Apărării al Israelului a lansat un videoclip cu un transport american de arme avansate care aterizează în țară pe fondul conflictului în curs cu Palestina.

Israel’s Defence Ministry releases video of a US shipment of advanced weapons landing in the country amid the ongoing conflict with Palestine.

(Source: Third Party) pic.twitter.com/WxDS3y0UWW

— Press Trust of India (@PTI_News) October 11, 2023