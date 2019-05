Rareș Bogdan, în dialog cu Dan Andronic. „Actualul Guvern este toxic, este mincinos, este periculos pentru România! Trebuie să dispară!”

Evenimentului Zilei continuă seria de interviuri realizate de Dan Andronic cu candidați ai Partidului Național Liberal. De această dată este vorba despre invitatul-vedetă al acestei campanii, un om care a plecat din mass-media și care a ales să facă politică. Chiar dacă nu este singurul caz, s-ar putea spune că, la acest moment, este exemplul cel mai spectaculos. Bineînțeles, este vorba despre Rareș Bogdan.





Interviul filmat poate fi urmărit integral pe EvZ TV

- Dan Andronic: Sunteți un om care a plecat din rândul nostru, din mass-media, și care a ales și el să facă politică. Cum se vede campania electorală acum, la final?

- Rareș Bogdan: Greu, mult mai greu decât am crezut, dar mult mai frumos. N-am știut că atât de multă lume se uita la mine ca jurnalist. Acum mă întâlnesc cu ei și-mi dau seama că, într-adevăr, aveam un public numeros, un public care are încredere.

-Dar la TV făceai audiență bună, nu? Dar ideea este că și acuma faci audiență…

- Oamenii vin cu un predicat comun: „Scăpați-ne!” E ceva incredibil, indiferent că ești în diasporă, că ești în țară, că ești în Moldova, la țară, sau că ești în marile aglomerări urbane, e această chestiune: „PNL poate să ne scape de PSD”. Și vin: „Domnul Rareș, avem încredere, pentru că știm că sunteți un om luptător. Nu vă schimbați, luptați-vă cu ei, scăpați-ne de ei”. Și eu, uneori, când e mai puțină lume și sunt mai relaxat, îi întreb (am pățit în piață la Lugoj sau la Făget, la Tecuci), zic, „De cine?” „Cum adică, de cine? De PSD-ul lui Dragnea!” „Dar ce vă face?” „Ne minte! Vor să scoată România din Europa! Au mințit că ne fac spitale și ne îmbolnăvesc... Copiii”, și plâng după copii, e o chestiune foarte serioasă.

-Dar aici, eu am o altă părere. Eu sunt un om de dreapta. Și eu spun un lucru: întotdeauna oamenii pleacă la mai bine. Deci, eu cred că oamenii nu pleacă pentru că PSD-ul e la guvernare sau oricine ar fi, ci pentru că își găsesc oportunități. În primul rând, e vorba de oportunități, de a-și face meseria sau de a câștiga mai mulți bani și de calitatea vieții. Pentru că, acuma știm foarte bine, ești un om care s-a plimbat în multe locuri pe planeta asta.

-Uite, am venit în dimineața asta de la Roma. Am fost și la Roman, de două ori în campania asta, dar acum vin de la Roma. Este un exod inclusiv în interiorul Uniunii Europene, din Italia, Spania, Portugalia, spre Marea Britanie, în ultimul timp, pentru că, în Italia, au scăzut veniturile foarte mult în cazul cetățenilor.

-Știi că la ora actuală există o presiune salarială foarte puternică în România. Deja s-au ajuns la salarii decente pe anumite zone din sectorul public.

-Oamenii au fost alungați, pur și simplu. Foarte mulți au plecat din zone unde s-au închis întreprinderi, unde s-au închis platforme comerciale, unde n-au mai avut nici o șansă să lucreze și aici mă refer la Buhuși, de exemplu, la Tecuci, zone unde au existat companii de șase, opt mii, zece mii de oameni, Galați, Brăila. Adică, dacă ne uităm, majoritatea celor care au plecat în afară, cei din Nord-Vestul Transilvaniei, care au plecat încă din anii 2000, vorbim aici de oșeni, de maramureșeni, care au plecat în Franța, de exemplu, au plecat de nevoie. Deci, în zonele controlate de PSD, în pungile de sărăcie ale României, de la Vaslui la Brăila, de la Giurgiu la Buzău, la Teleorman sau la Olt, au plecat din cauza lipsei alternativei. Pur și simplu nu mai aveau ce să dea de mâncare copiilor. Au rămas acasă copiii.

-Au plecat la un trai mai bun, cum spuneam.

-90 la sută dintre ei ar veni acasă. Sigur, e o problemă cu cei născuți în străinătate, pentru că unii sunt de 10, de 20, de 30 de ani acolo. Copiii lor, e o problemă să-i mai aduci înapoi. Dar ei, dacă-i întrebăm... Au fost ieri peste 450 de oameni la Roma, când i-am întrebat cine ar veni acasă, au răspuns că toți vor.

-Ce român n-ar vrea să vină înapoi acasă?

-Pentru că ei își doresc să vină acasă, le e dor de ulița copilăriei, de viață, de vecinii lor, chiar dacă o duc rău, dar primul lucru pe care mi l-au spus: „Domnul Bogdan, noi venim acasă, dar vrem spitale ca-n Italia, ca-n Franța, ca-n Spania”, pentru că au rezolvat ceva italienii, nu sunt ei grozavi, sau spaniolii. Până și grecii au rezolvat problema spitalelor. „Vrem școală, stradă și spitale. Vrem străzi, să nu mai facem de la graniță până la Focșani sau până la Bacău, opt ore, și vrem să avem siguranța că oricând ne putem întoarce, dacă vrem, la copiii noștri care vor rămâne aici. Și, domnule, ce-i cu asta, de ce înjură Dragnea Europa?” Ce-au făcut? Au introdus chestiunea asta cu dublu standard, pe care o exagerează, o exacerbează. Au introdus chestiunea „străinii nu ne lasă să facem autostrăzi”. L-au pus pe Iohannis, l-au făcut străinul rău, uitând să spună că e mai român decât ei toți.

„Sută la sută ajung la Bruxelles”

- Dan Andronic: Eu cred că aici nu trebuie făcute distincții. Cred că toți cei care trăiesc în România și care sunt cetățeni, trebuie tratați la fel. Spune-mi, Rareș Bogdan, te vei duce la Bruxelles?

- Rareș Bogdan: Sută la sută, da.

-Deci nu ne trezim cu o demisie. Nu ești doar locomotivă electorală.

- Nu. Eu mă voi duce la Bruxelles. Și mai mult decât atât, și nu vreau să atac niciun europarlamentar de până acum, dar mi se pare puțin anormal ca europarlamentarii pe care i-am avut timp de 10 ani de zile să nu exploateze calitatea de europarlamentar. Calitatea de europarlamentar e mult mai puternică decât pare. E foarte greu ca, în momentul în care ești parte a unui for de 750 de oameni la nivel european și iei decizii pentru 500 de milioane de oameni, să nu-ți răspundă, de exemplu, dacă faci o interpelare a unui ministru, din orice stat al UE, unui prefect într-o zonă unde românii au probleme în sudul Italiei sau în Nord sau în Spania. Ajungi la orice prim-ministru în 30 de zile, dacă folosești și grupul europarlamentar, că noi facem parte din PPE, care a fost și rămâne cel mai mare grup european, foarte influent. N-au folosit asta. Eu voi fi primul europarlamentar român, primul român, nu un liberal, care a anunțat și am și găsit, care deschid două birouri parlamentare, de europarlamentar, la Londra și Roma.

- Și vei mai fi activ în România?

- Foarte activ. Pentru că voi sta trei-patru zile acolo și restul în România. Eu abia încep cariera politică. Eu voi fi extrem, extrem de activ în România. Când mă veți chema la emisiuni, voi veni eu peste voi ca să mă chemați în emisiuni.

- Am văzut că ai problema asta la Realitatea.

-Nu comentez. Nu comentez, dar, mă rog... E important că au fost șapte ani superbi din viața mea, absolut superbi, și ceea ce sunt astăzi din punct de vedere al recunoașterii publice, al încrederii oamenilor, se datorează Realității TV.

Dacă aș fi ajuns la cei un milion și jumătate de votanți captivi PSD, îi convingeam”

- Faptul că nu ai fost atins de filoxera aceasta a politicii e un avantaj, pentru că nu vii cu o încărcătură negativă. Lumea eventual poate că nu a fost de acord cu tine din perspectiva opiniilor pe care le exprimai la televizor. Dar asta nu e suficient ca să nu interacționeze cu omul politic.

- Așa e! Am fost vineri la Făget și Lugoj, în județul Timiș. Și am intrat în piață, eram cu Alina Gorghiu, cu mai mulți. Și la Lugoj e un oraș roșu, în piața agroalimentară erau și suținători (n.r.-PSD). Și le-am spus: „Stați așa, că vreau să vorbesc”. Este incredibil dacă vorbești cu omul, chiar dacă nu e de aceeași părere cu tine. Am făcut-o și la Botoșani, am făcut-o și la Focșani, am făcut-o și la Lugoj, cu oameni care sunt votanți PSD. Și le spun: „În primul rând nu strigați și nu zbierați, că eu pot să zbier mai tare ca dumneavoastră. Stați așa, dacă vreți strigăm. Haideți să vorbim. Ce îmi reproșați sau ce reproșați Partidului Național Liberal sau președintelui Iohannis”. Și dacă stai de vorbă cu ei, înțeleg. Eu spun că dacă aș fi ajuns la cei un milion și jumătate de votanți captivi PSD, dar să-mi permită fiecare să stau de vorbă zece minute, îi convingeam!

- Cât de important este parteneriatul cu Klaus Iohannis pentru PNL?

Marele regret al lui Nicolae Ceausescu, inainte de MOARTE! Nu a apucat: Acum ma TERMINA el

Pagina 1 din 2 12