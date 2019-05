Rareș Bogdan a făcut anunțul. Ce procentaj va lua PNL la alegerile europarlamentare: „Bag mâna în foc”

Candidatul PNL pentru alegerile europarlamentare, Rareș Bogdan, a fost prezent luni seară în emisiunea lui Victor Ciutacu, de la România TV.





Rareș Bogdan a declarat că PNL la lua cel puțin 25% la alegerile europarlamentare, în situația în care PSD se află pe un trend descendent în preferințele românilor.

„Bag mâna în foc că vom lua peste 25%, dar nu bag mâna în foc că vom lua peste PSD. Eu nu am încredere în PSD că vor organiza alegeri corecte și libere. Nu pot ei fura cât putem noi vota. USR - PLUS va lua între 12 și 14%. Eu mă bazez pe ei și pe PMP, dacă va intra în Parlament, pentru a forma o coaliție în Parlament.”, a declarat Rareș Bogdan, la România TV.

Sămbătă, în timpul unei dezbateri cu Diaspora din Marea Britanie, Rareș Bogdan declara că membrii PNL care nu vor face campanie pentru alegerile europarlamentare „vor avea de suferit direct”.

„Vă asigur că cei care nu vor face campanie și vor face pluta pe spate, vor avea de suferit direct, chiar și lideri. Dacă eu alerg de la 7 dimineața la 1 (noaptea, n.red.) și nu am stat de 7 săptămâni de când am intrat în partid și indiferent de rezultat dacă avem 35% și 25%, vă spun direct, cei care fac asta și își închipuie că pot să scape nepedepsiți, eu voi cere direct excluderi și dizolvarea organizațiilor. Milităria trebuie dată jos din pod. Un partid se poate conduce doar cu reguli. Dacă sunt d-ăștia care stau și țin afișele electorale sub pat, să le vadă pisicile, vă asigurăm că aflăm lucrurile, uite, cum ne spuneți dvoastră de Bacău”, a declarat Rareș Bogdan.

