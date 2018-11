Rani Adamescu riscă pușcăria. Este acuzat de complicitate cu mama sa la delapidare

Ancheta declanșată de autoritățile române împotriva lui Carmen Adamescu a continuat, miercuri, cu audierea lui Rani Palade, fiul din prima căsătorie a soției fostului miliardar Dan Adamescu, omul de afaceri decedat în ianuarie 2017 în timp ce ispășea o condamnare de patru ani şi patru luni de închisoare.





Cunoscut opiniei publice ca și Rani Adamescu, tânărul stabilit în Grecia era știut ca și un „Crai de Dorobanți” și a administrat hotelul Rex, din Mamaia, unul dintre obiectivele vizate de anchetatori, în timpul perchezițiilor care au avut loc pe 10 octombrie.

După ce a fost audiat, Rani Palade a fost pus, oficial, sub acuzare. Fiului lui Carmen Adamescu i-a fost adusă la cunoștință calitatea de suspect, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la delapidare. Deocamdată, nu s-au dispus reținerea acestuia și nici control judiciar. Ancheta oamenilor legii a avut la bază un denunț depus de Alexander Adamescu și unul de către S.C. Unirea Shopping Center S.A.. Cele două plângeri au fost conexate și s-a întocmit dosarul penal cercetat, acum, de ofițeri ai DICE, din Poliția Română, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul București.

Carmen Adamescu a fost reținută, inițial, pentru delapidare și evaziune fiscală. Anchetatorii susțin că, împreună cu alți subalterni de ai săi, ar fi încheiat contracte de management și de prestări servicii și ar fi efectuat plăți ilegale de aproximativ 43.000.000 de lei. În prezent, aceasta se află în arest la domiciliu.

Nu a fost înfiat de miliardar

Așa cum a dezvăluit „Evenimentul zilei” în articolul Povestea prăbușirii imperiului Adamescu”, din 15 octombrie 2018, în 2003, după 10 de ani de relație, Carmen Palade a devenit Carmen Adamescu, după căsătoria la Monaco cu omul de afaceri. Conform apropiaţilor familiei, odată cu încheierea căsătoriei, omul de afaceri nu l-a înfiat şi pe fiul din prima căsătorie a noii soţii, Rani, care a rămas astfel cu numele de Palade. Acesta a primit în schimb hotelul Rex din Mamaia.

