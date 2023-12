Radu Drăguşin, ofertat de cluburi de elită

Radu Drăgușin este considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști ai generației actuale. Fundașul a fost ofertat de mai multe cluburi de elită, însă reprezentanții echipei Genoa nu par dispuși să accepte plecarea lui. Astfel, acesta ar urma semneze un nou contract.

Radu Drăgușin, nou contract cu Genoa

Cunoscutul sportiv ar urma să fie recompensat pentru turul de campionat. Radu Drăgușin se numără printre fotbaliștii pe care Genoa nu îi va pierde în 2024.

Marco Ottolini, actualul director sportiv al clubului a anunțat că Radu Drăgușin nu va pleca de la Genoa. Cu toate că acesta semnase un contract valabil până în 2027, italienii vor să îl prelungească până în 2028.

„Este următorul fotbalist care va semna un nou contract”, a transmis Marco Ottolini, un nume de referință în lumea fotbalului.

Va beneficia de o mărire de salariu

Cunoscutul fundaș ar urma să fie majorat în 2024. De asemenea, contractul acestuia nu va include o clauză de reziliere în valoare de 30 de milioane de euro. Oficialii clubului speră ca această decizie sa le aducă un profit generos în perioada următoare.

În prezent, Radu Drăgușin are un salariu de 600.000 de euro pe an. După semnarea noului contract, acesta ar putea ajunge la un milion de euro pe an.

Radu Drăgușin, ofertat de cluburi de renume

În ultima perioadă au existat negocieri pentru un posibil transfer al fundașului la Tottenham. Inițial, Genoa a cerut peste 30 de milioane de euro pentru a-l lăsa pe fundașul român să plece din cadrul clubului. Ulterior, italienii au anunțat că acesta a fost recompensat cu un nou contract, dar și cu o mărire de salariu. Sportivul român a primit oferte din partea celor de la Tottenham. De asemenea, Barcelona a prezentat interes pentru a semna un contract cu fundașul de 21 de ani.

Conform ofertei celor de la Genoa, acesta ar urma să încaseze peste un milion de euro pentru anul 2024.