Reacție ACIDĂ la LEGEA PENSIILOR: „NU este legea OLGUȚEI VASILESCU”

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat luni că susţine proiectul legii pensiilor în forma existentă, respingând afirmaţiile conform cărora nu ar fi bani pentru plata pensiilor.





„Nu este legea nici a Olguţei Vasilescu, nici a lui Marius Budăi, este legea propusă de PSD - ALDE, noi o susţinem în forma care este, dacă vor fi ceva amendamente vom discuta în comisii şi în plenul Camerei şi vom decide”, a afirmat Budăi, la Parlament, scrie Agerpres.

El a spus că va respecta prevederile programului de guvernare şi că discută "aproape zilnic" cu fostul ministru al Muncii Olguţa Vasilescu. "Discutăm aproape zilnic, chiar şi pe legea pensiilor, cu Olguţa Vasilescu", a punctat el.

Marius Budăi a criticat declaraţiile conform cărora nu ar exista bani la buget pentru a asigura plata acestor pensii: "Condamn ferm astfel de declaraţii deoarece nu fac decât să aducă panică în rândul pensionarilor. Au fost astfel de declaraţii şi pe parcursul anului 2017 şi s-au dovedit false".

De asemenea, el a infirmat faptul că s-ar fi luat bani din Fondul de rezervă al Guvernului pentru că nu ar fi bani pentru pensii.

„Nu este deloc aşa. După cum ştiţi, dinamica în Ministerul Muncii este foarte mare şi mă refer la recalculări, la intrări noi în sistem şi în fiecare an am estimat acest aspect şi cu o săptămână înainte am cerut doamnei prim-ministru să aprobe, să fie de acord cu o ordonanţă ca, în cazul în care avem nevoie, să luăm. Nu era terminat la acea dată calculul pentru luna decembrie. Am terminat acest calcul, s-au solicitat aceşti bani şi drept dovadă s-au şi primit, nu sunt probleme”, a susţinut Budăi.

