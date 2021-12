Putin și Lukașenko au făcut echipă, de data aceasta pe gheață! Președintele Rusiei a reușit să facă senzație pe patine

Miercuri, după discuții diplomatice importante, Vladimir Putin și Alexander Lukașenko s-au relaxat împreună la un meci amical de hochei pe gheață. Disputa a avut loc la Sankt Petersburg, iar cei doi șefi de stat au făcut parte din aceeași echipă. Alături de ei a fost și fiul lui Lukașenko, în vârstă de 17 ani.

Președintele Rusiei a avut tricoul cu numărul 11, echipamentul său obișnuit atunci când participă la astfel de meciuri, în timp ce șeful de stat din Belarus a purtat numărul 1. Cele două echipe au fost alcătuite din jucători cunoscuți din domeniul hocheiului pe gheață.

Putin și Lukașenko au jucat împotriva „Echipei roșii”, pe care au reușit să îi învingă. „Echipa albă”, din care cei doi șefi de stat au făcut parte, a reușit să obțină un punctaj de 18-7. Vladimir Putin a fost în formă maximă, reușind să marcheze 7 puncte. Alexander Lukașenko a reușit să înscrie doar 2 puncte.

