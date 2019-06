PSD a găsit vinovatul pentru eșecul de la alegeri: „Nu mai are ce căuta în procesul electoral!”

Prin vocea senatorului Șerban Nicolae, PSD vrea să scoată STS din ecuația organizării alegerilor viitoare motivând că prezența Serviciul ar fi încurajat fraudarea alegerilor europarlamentare





Eșecul usturător de la alegerile europarlamentare încă se resimte în sânul PSD, care încă nu au găsit, măcar la nivel public, o explicație pentru rezultatul mult sub așteptări. Printre cauzele externe pe care le-au indicat drept motiv al înfrângerii în fața PNL s-a adăugat acum și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) care, susține Șerban Nicolae, trebuie să dispară din întregul proces electoral.

„Va trebui să redefinim regulile de votare. La următoarele alegeri trebuie să eliminăm acele tablete cât se poate de dubioase. Poate au fost cu bună intenție, dar rezultate sunt cât se poate de dubioase”, a declanșat atacul senatorul PSD la Antena 3. Acesta a continuat, indicând direct ținta: „STS nu mai are ce să caute în procesul electoral. Am avut alegeri cu participare mult mai numeroasă și nu a fost nevoie de niciun STS și de intervenția acestor dubioase tablete care țin totul pe loc. Aș insista să revenim la forma cu declarația pe proprie răspundere. Cel care vrea să voteze pe listă suplimentară să depună în scris hârtie, sub semnătură privată că nu a mai votat în altă parte în ziua respectivă. Și să știe că dacă va comite o fraudă, poate că cel pentru care o comite își va lua funcția și va fi foarte bine, dar cel care comite frauda merge la pușcărie”.

Nicolae a continuat prezentând niște cifre generice care, spune el, ar susține teoria unor alegeri parțial fraudate tocmai urmând un tipar de care PSD a fost acuzat că ar fi abuzat în trecut: turismul electoral. „Există suficiente dovezi deocamdată prezentate neoficial, dar categoric imbatabil, în legătură cu fraudele de la acest vot, cu 1,5 milioane de oameni care au votat pe listele suplimentare, cu comune care nu au văzut în viața lor cetățean străin pe acolo și s-au trezit cu autocare cu cetățeni care mureau de dorința de a vota la secția de votare din nu știu ce sat. Nici pe listele de la Parlamentul European. Sunt că vreo 2.000 de procese verbale unde nu se închid cheile, nu se potrivesc cifrele. Aritmetica râde de cei care s-au jucat cu votul cetățenilor, și-au bătut joc de votul cetățenilor. Vă dau un exemplu la două secții diferite și avem plângere penală pe cazul unui cetățean care a votat în Spania. Când s-a dus cu buletinul i s-a spus «păi, ai votat în Ialomița, acum două ore, la 3.500 km depărtare». Și s-a făcut o plângere penală. Așteptăm să vedem rezultatul”, a conchis acesta.

Viorica Dancila schimba din temelii PSD-ul! Planul SURPRINZATOR, dupa condamnarea lui Dragnea

Pagina 1 din 1