În contextul începerii noului an școlar, Rafila spune că important este ca această creștere să fie ținută sub control, iar cazurile să fie izolate din timp. În plus, specialistul subliniază că în general copiii de până în 10 ani fac forme ușoare ale bolii și doar un procent infim dezvoltă complicații.

„În Germania se înregistrează cazuri, dar nu este o explozie. Din cele circa 850 de școli care au fost deschise au apărut circa 41 de cazuri, ceea ce înseamnă 5%. S-a observat că în țările unde au reînceput activitățile școlare a existat o anumită creștere a numărului de cazuri. Important e ca această creștere să fie redusă și să permită desfășurarea activităților școlare fără întrerupere sau doar punctual întrerupere, doar într-o anumită clasă în care s-au înregistrat un caz sau două.

Să înțelegem, nu să dramatizăm

“Cred că asta trebuie să fie filosofia. Boala nu poate să fie total exclusă dintr-o comunitate de copii. Pot apărea cazuri, nu e nicio nenorocire – copiii fac în marea lor majoritate forme ușoare ale bolii. De exemplu, copiii de până la 10 ani doar în proporție de 0,1% necesită spitalizare și atunci ei trebuie pur și simplu izolați pe durata bolii după care se vor reîntoarce în colectivitate.Trebuie să încercăm să înțelegem lucrurile acestea și să nu le dramatizăm, dimpotrivă, trebuie să le rezolvăm pragmatic”, a explicat profesorul Rafila la Antena 3.

Anul școlar 2020 – 2021 începe în 14 septembrie, fiind luate în calcul trei scenarii – roșu, galben și verde – în funcție de situația epidemiologică. Conform ministrului Educației, Monica Anisie, programul elevilor va fi unul normal, cu ora de curs de 45 sau 50 de minute, dar se ia în calcul și realizarea circuitelor în cadrul unităţilor de învăţământ la venirea copiilor, după modelul aplicat la examenele naţionale. Activităţile sportive se vor desfăşura în aer liber, precum şi unele ore de curs.

Însă referitor la măștile de protecție, a căror purtare va fi obligatorie, elevii şi profesorii vor trebui să şi le cumpere singuri dacă vor să vină la şcoală în toamnă. Deși Guvernul promisese inițial că va cumpăra măști pentru toată lumea, vicepremierul Raluca Turcan a anunțat, sâmbătă, că doar elevii din mediile defavorizate vor primi măşti gratuit.