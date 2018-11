CUTREMUR ÎN JUSTIȚIE! Ies la iveală INFORMAȚII DEVASTATOARE despre procurorul Lazăr. A OMORÂT o grefieră. Era BEAT la volan

Informații incendiare au ieșit la iveală, luni seară, despre Cristian Lazăr, procurorul care a emis neînceperea urmăririi penale într-un dosar de conflict de interese, în care era implicat Klaus Iohannis





Antena 3 a dezvăluit un document potrivit căruia, procurorul Lazăr a fost implicat într-un accident de mașină, în urma căruia o persoană a murit.

Cristian Lazăr se afla sub influența băuturilor alcoolice, când a fost implicat într-un accident rutier, în decembrie 2001.

Lazăr a fost pus sub învinuire, în 2002, pentru ucidere din culpă, iar în 2004 s-a cerut aviz pentru trimiterea în judecată. Ministrul Justiției de atunci, Cristian Diaconescu a respins cererea, iar dosarul a fost închis.

Femeia care a murit în urma accidentului rutier era o grefieră. Soțul femeii a povestit, la Antena 3, în detaliu condițiile în care aceasta a decedat:

„Era polei. A franat, a intrat intr-un stalp de tramvai. A fost in spate, s-a deschis usa si a fost proiectata pe pavele, ea a decedat. A fost ziua lui, a manat tare. Am inteles ca el zice ca nu a baut. Au vrut sa musamalizeze niste treburi...Procurorul era mai batran si a zis - „domnule, ăsta nu ar mai merita sa stea in sistem”. Fata a fost mai afectata ca avea 16 ani (fiica femeii - n.red). M-am luat de guler cu politistul si i-am zis "ce ai facut, ai musamalizat?". Nici eu n-am adus presa, trebuia sa fi adus presa. (..) Colegii lui nu stiu ca a omorat un om? ", a spus barbatul, la Antena 3.

