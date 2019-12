În conformitate cu Constituția SUA, Camera are doar autoritatea de punere sub acuzare, iar Senatul puterea de a conduce un proces. Deși Constituția nu spune că democrații din Cameră trebuie să treacă printr-un proces formal de „transmitere” a articolelor de punere sub acuzare către Senat, regulile precedente și cele ale Senatului dictează ca acesta să nu ia măsuri adoptate de Cameră până nu au fost certificate și transmise și că nu va demara un proces de punere sub acuzare.

Pelosi refuză să facă asta. De fapt, ea pune importanța Camerei peste întâietatea Senatului, insistând ca Senatul să desfășoare procesul de punere sub acuzare în condițiile dictate de Cameră.

Pretextul pleacă de la câteva comentarii făcute de McConnell, potrivit cărora „nu este un juriu imparțial”. „Camera a luat o decizie politică partizană de punere sub acuzare”, a spus McConnell. „Aș anticipa că vom avea un răspuns larg partizan în Senat. Nu sunt deloc imparțial pe tema asta”.

Desigur, nici Pelosi și nici ceilalți democrați ai Camerei nu au fost imparțiali. Pelosi s-a legat de comentariile lui McConnell ca dovadă că orice proces al Senatului ar fi o farsă, un proces partizan și nedrept al cărui rezultat este predeterminat. Exact asta au spus republicanii despre ancheta democraților din Cameră, al cărei rezultat a fost inevitabil încă de la momentul anunțării ei.

Aparent, Pelosi vrea să controleze procesul Senatului de la prezidiul Camerei, o preluare agresivă a puterii. Care arată a abuz de putere. De asemenea, decizia ei de a reține articolele de punere sub acuzare de Senat și de a nu nominaliza manageri pare să obstrucționeze grav Senatul. Democrații din Cameră l-au pus sub acuzare pe Trump pentru abuz de putere și obstrucționare a Congresului – exact pentru lucrurile pe care acum Pelosi pare să le facă.

Este posibil ca republicanii să aleagă aceeași opțiune, având în vedere lipsa de dovezi împotriva lui Trump care rezultă din ancheta desfășurată de Cameră. Vorbind de la prezidiul Senatului la începutul acestei săptămâni, McConnell a spus că votul de punere sub acuzare din Cameră „nu reflectă ceea ce s-a dovedit; nu reflectă decât ceea ce simt democrații față de președinte. Senatul trebuie să acționeze imediat și coerent. Există un singur rezultat care se potrivește insuficienței de dovezi, anchetei eșuate și cazului făcut la repezeală”. Ulterior, i-a criticat dur pe democrați pentru că sunt „prea fricoși să trimită acuzațiile lor la Senat pentru proces”.

Problema pentru Pelosi și democrați este că au aruncat națiunea într-o mare confuzie și au provocat o confruntare cu Senatul, fără să câștige credibilitate pentru cauza lor. Pelosi a spus că „nu-i pasă de ce spun republicanii”. Doar că republicanii spun ce gândește un număr tot mai mare de americani și anume că această punere sub acuzare nu este altceva decât un exercițiu cinic de politică partizană.

Rezultatul anchetei de punere sub acuzare din Cameră a fost predeterminat și toată lumea știe asta. La fel va fi și rezultatul unui eventual proces în Senat. După ce au desfășurat o anchetă total partizană în Cameră, democrații doresc ca Senatul să pretindă că procesul a fost corect și legitim și să desfășoare un proces în termenii impuși de ei.

Refuzând dreptul lui Trump la un proces echitabil în Cameră, sunt democrații dispuși să-i refuze și dreptul la un proces rapid în Senat, drepturi garantate tuturor americanilor de al 5-lea și al 6-lea Amendament?

Nu știm ce se va întâmpla în continuare, dar știm că Pelosi și democrații au introdus o tensiune nouă și virulentă de partizanat în politica americană, una pe care au urmărit-o fără încetare de când Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2016 și care acum riscă să provoace o criză constituțională.

