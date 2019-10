„Sunt extrem de bucuroasă să fiu parte din acest proiect! Preiau ștafeta de la Anamaria, care a fost absolut minunată la cârma emisiunii, și îmi doresc să ducem mai departe emisiunea. Sunt foarte entuziasmată și de-abia aștept să începem filmările”, declara Geanina Ilieș.

Pentru acest proiect, Geanina Ilieș va primi pentru un sezon cu 5.000 de euro mai puțin decat Prodan, adică 25.000 de euro.

Fosta prezentatoare i-a dat și sfaturi Geaninei: „Să-i facă să se simtă bine, să fie în largul lor, asta e cel mai important!”.

Impresara spune că a renunțat la televiziune, deocamdată, ca să poată petrece mai mult timp cu familia sa.

„Nu mai am timp! Am fost în America, iar Sarah mi-a plâns în brațe ca atunci când era mică, pentru că urmează cel mai important meci pentru ea și eu nu o să pot fi acolo. Bebe, și el, îmi spune că nu o să fiu lângă el când o să candideze la președinția școlii, Rebecca îmi reproșează și ea că de jumătate de an nu am mai fost la ea… Intru și în perioada de transfer, iar asta ar însemna să nu-i mai văd pe ai mei. Nu-mi ajung 24 de ore! Gospodarii sunt minunați, sezonul ăsta o să fie fabulos!”, a mai spus Anamaria Prodan, scrie cancan.ro.

