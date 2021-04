Chiar dacă deocamdată nu se cunosc multe detalii despre cauza decesului, vrem să ne amintim de prințul Philip povestind câteva anecdote despre viața sa intensă, care a durat aproape un secol.

Prințul Philip era fiul prințului Andrei al Greciei și al prințesei Alice de Battenberg. Bunicul său a fost regele George I. al Greciei. Războiul greco-turc (1919-1922) a trimis familia în exil, privându-l pe Filip de pământul natal. El nu ar fi moștenit niciodată tronul, deoarece era membru al unei ramuri cadete a familiei regale, însă exilul între Franța și Anglia, o copilărie dificilă cu o mamă internată într-un spital de psihiatrie și o carieră strălucită în Marina Regală, i-a întărit spiritul. E de ajuns să ne gândim că în 1942, după ce a ajuns la gradul de sublocotenent, prințul Philip a fost repartizat pe HMS Wallace, care a favorizat debarcarea aliaților în Sicilia.

Un spirit aventuros

Consortul Majestății Sale a avut mereu un anumit gust pentru aventură și de foarte tânăr a practicat diverse sporturi. A fost campion de polo, sport căruia i s-a dedicat până la vârsta de 50 de ani. A pilotat 59 de tipuri de aeronave într-o carieră de 44 de ani, acumulând peste 5.986 ore de zbor şi a fost primul membru al familiei regale care a ajuns la Cercul Antarctic. Cu toate acestea, prințul Philip nu era doar un om de acțiune. Puţine persoane ştiu că a scris cărți dedicate naturii. Una dintre acestea se numește „Birds of Britannia” (1962), însă am putea aminti și un volum dedicat mediului „Down to Earth” (1988).

Philip, creatorul de bijuterii

Ducele de Edinburgh era un om destul de cult, curios, cu o inteligență vivace, a cărui personalitate versatilă merită redescoperită. Un episod interesant ar fi, de exemplu, cel în care ducele s-a improvizat bijutier, creând o brățară pe care i-a dăruit-o reginei Elisabeta a II-a drept cadou de nuntă. Bijuteria a fost realizată dintr-o tiară a prințesei Alice. În acea perioadă, Philip nu avea mulți bani, însă a știut să personalizeze și să facă acea brățară unică.

Un englez căruia nu-i plăcea ceaiul

Deși prințul Philip era de origine greacă, graţie ajutorului unchiului său matern, Louis Mountbatten, (fratele lui Alice, a cărui străbunică era regina Victoria), s-a naturalizat cetăţean britanic şi, ca orice englez care se respectă, ar fi trebuit să iubească ceaiul, dar se pare că nu l-a tolerat deloc, preferând de departe cafeaua neagră.

Tribul din Vanuatu și-a pierdut „zeul”

Prințul Philip a fost considerat un zeu de tribul sudic al insulei Tanna, în arhipelagul Vanuatu din Oceanul Pacific. Populația avea un adevărat cult al ducelui, în jurul căruia a creat o religie numită “Prince Philip Movement”. Potrivit legendei, un bărbat, fiul zeului munților, a venit să-i salveze pe acești oameni și s-a căsătorit cu o femeie puternică. Omul acesta ar fi Philip. De ce tocmai el? Nu se știe. Tribul a vrut să recunoască în el semnele divinității și să-l invoce în ceremoniile tradiționale, folosind și un portret-relicvă trimis de prințul însuși. Acum că Philip a dispărut, oamenii și-au pierdut zeul. (Rador)

