Monden Cel mai mare regret al Prințului Harry. Are legătură cu mama sa, Prințesa Diana







Prințul Harry a povestit că regretă ultima conversație cu mama sa, Prințesa Diana. Fosta soție a regelui Charles a murit în mod tragic pe 31 august 1997, într-un accident de mașină la Paris. În acccident a murit și partenerul ei,Dodi Fayed, și șoferul lor, Henri Paul.

Prințul Harry, despre ultima conversație cu mama sa

Înainte de accident, Prințesa Diana a vobit la telefon cu Harry și fratele său, Prințul William. Soțul lui Meghan Markle a declarat că regretă că nu i-a spus mamei lui tot ce are pe suflet în ultima lor conversație. El a spus că își dorea să se joace cu fratele său și că a fost foarte repezit cu Prințesa Diana.

„Mi-aș fi dorit să fi săpat adânc, să îi fi spus mamei mele toate lucrurile care îmi apasă inima, în special regretul meu pentru ultima dată când am vorbit la telefon. M-a sunat seara devreme, în noaptea accidentului, dar eu alergam cu Willy și verii mei și nu voiam să mă opresc din joacă. Așa că am fost scurt cu ea. Nerăbdător să mă întorc la jocurile mele, am grăbit-o pe mami să închidă telefonul.Mi-aș fi dorit să-mi cer scuze pentru asta. Mi-aș fi dorit să fi căutat cuvintele pentru a-i descrie cât de mult o iubeam”, a spus Prințul Harry.

Prințesa Diana, o femeie de nedescris

Harry a mai declarat că îi este foarte dor de mama sa și că aceasta nu avea concurență. El consideră că nu există suficiente cuvinte pentru a o descrie pe Prințesa Diana. „Orice comparație între Diana, Nelson Mandela și Maica Tereza este total deplasată”, a spus Harry. Acesta a descris-o pe mama sa ca fiind „pur și simplu de nedescris”.

Prințul Harry, omagiu pentru mama sa

Prințul Harry a mai declarat că mama sa avea un „zâmbet devastator” și „ochi vulnerabili”. El a spus că prințesa Diana era foarte pasionată de haine, dulciuri și muzică. Într-un omagiu adus în cadrul unui eveniment caritabil Sentebale în luna aprilie, soțul lui Meghan Markle a onorat activitatea influentă a Dianei în lupta împotriva HIV și SIDA, potrivit express.co.uk.