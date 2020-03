„Pe cine credeți că lasă Erdogan să plece către Europa, medicii și profesorii sirieni, sau pe unii pe care nu îi vrea? Și dacă nu îi vrea, de ce nu îi vrea?”, s-a întreabat retoric Funeriu.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Daniel Funeriu ridică această spinoasă problemă, de care autoritățile române se feresc să vorbească cu voce tare.

„Ca să nu existe vreun dubiu asupra ceea ce cred:

1) sunt pentru „opțiunea zero”: primirea a zero imigranți dintre cei trimiși de Erdogan sau primiți de Merkel. România trebuie, dacă e cazul, să își apere frontierele „manu militari” de acest tip de migrație. Nimănui nu îi place confruntarea, dar dacă ești pus în fața unei confruntări trebuie să o câștigi.

2) Sunt pentru o politică de imigrație pe axa culturală est-vest. Să primim, controlat, georgieni, armeni, ucrainieni, bieloruși, sârbi, venezuelieni dacă vor. Abia după, și tot controlat, pe axa sud-nord, oameni înalt calificați.

Acești migranți nu sunt doar o problemă de contabilitate, că ne-ar costa bani. Sunt în primul rând o problemă culturală. Or, așa cum am mai spus-o, nu sunt deloc dispus să schimb țesutul cultural al Europei. Tratatul UE spune clar că UE e construită în baza moștenirii noastre religioase, culturale și umaniste, nu în baza vreunei moșteniri culturale sau religioase din altă parte.

PS: pe cine credeți că lasă Erdogan să plece către Europa, medicii și profesorii sirieni, sau pe unii pe care nu îi vrea? Și dacă nu îi vrea, de ce nu îi vrea?

PPS:cine apără libertatea transportatorilor români în UE? Dna Vălean, eurodeputați, se aude?”, scrie Funeriu.

