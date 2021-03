O membră a grupului Facebook Locuitor Sectorul 6 l-a acuzat pe actualul primar că reface trotuarul, scările și aleile reparate și de predecesorul său Gabriel Mutu.

”Păi ce să spun?! Lucrarea era prost executată! V-am spus, nu receptionez lucrări neconforme, care nu durează, făcute aiurea, cu defecte din recepție. Vreau să impun lucrări de calitate, respect pentru banii publici, banii dumneavoastră. De aceea m-ați votat, nu-i așa? Acolo scările erau în pantă, înclinate, un adevărat pericol, mai ales iarna. Am dispus să se refacă, pe cheltuiala constructorului, dacă vor banii, dacă vor să o recepționez. Nu mă comparați pe nedrept cu alții… ”, a scris primarul în postarea sa pe marginea fotografiei făcute publice de un cetățean din sectorul 6.

Ciucu: ”Sectorul 6 nu este sat fără câini”. Cum

Luna trecută, primarul sectorului 6 a povestit, tot pe Facebook, un fenomen alarmant. Edilul a descoperit că angajații din primărie care primeau plângeri despre o firmă care dezvolta ilegal un mare proiect imobiliar, nu trimiteau plângerile către organele abilitate. Plângerile ajungeau tot la firma incriminată.

”Sectorul 6 nu este sat fără câini. Am primit petiții care îmi semnalau că acest mare proiect imobiliar, care are deja birou de vânzări, nu are și autorizație de construire. Am luat Poliția Locală cu mine și m-am dus să verific. Nu are. Dar are posibili complici la serviciul de urbanism al primăriei, pentru că petițiile, în loc să fie redirecționate către Poliția Locală și alte instituții abilitate, erau direcționate către firma care s-a apucat să construiască ilegal. Noaptea minții. Urmează o anchetă”, a scris Ciprian Ciucu.

La scurt timp după ce a câștigat alegerile locale, liberalul promitea, potrivit Hotnews, că va reduce personalul instituției pe care o conduce. ”Primăria are peste 3.000 de angajați, Sunt angajate familii întregi, sunt clanuri. În doi ani voi desființa ghenele de la bloc”.

Alte proiecte promise locuitorilor din sectorul 6 sunt amenajarea promenadei de la Lacul Morii, în vară, extinderea parcului Drumul Taberei, amenajarea unui parc pe strada Liniei, extinderea bd. Timișoara până în Șoseaua de Centură și conectarea străzii Valea Cascadelor cu cartierul Ghencea.