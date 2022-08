Prima concurentă care participă la un concurs de Miss fără machiaj. „Nu ar trebui să fim obligați să ne acoperim fața”

Finalista Miss Anglia a devenit prima participantă care a concurat fără să poarte machiaj în istoria de aproape un secol a concursului. Melisa Raouf, o studentă în vârstă de 20 de ani din sudul Londrei, a avansat luni în semifinalele concursului după ce a optat pentru un look natural. Ea speră să aibă șanse la marele premiu.

„Înseamnă foarte mult pentru mine, deoarece simt că multe fete de diferite vârste se machiază pentru că se simt presate să facă acest lucru”, a declarat Raouf. „Dacă cineva este fericit în propria piele, nu ar trebui să fim obligați să ne acoperim fața cu machiaj. Defectele noastre ne fac să fim cine suntem și asta este ceea ce face ca fiecare individ să fie unic”, a adăugat ea.

Concurenta a povestit că a început să se fardeze de mică, dar că și-a dat seama că acest lucru nu îi aduce prea multe beneficii. „Nu am simțit niciodată că îndeplinesc standardele de frumusețe. Am acceptat recent că sunt frumoasă în pielea mea și de aceea am decis să concurez fără machiaj”, a explicat ea în interviu. În luna mai, Raouf a postat pe Instagram un selfie din runda „cu fața goală” a concursului, scriind că „îmbrățișează petele și imperfecțiunile”.

Va participa la finala Miss fără machiaj

Angie Beasley, directoarea Miss Anglia, a declarat vineri pentru CNN într-o declarație: „Am introdus runda Bare Face Top Model în 2019, deoarece majoritatea concurentelor trimiteau imagini foarte editate, purtând mult machiaj și am vrut să vedem persoana reală din spatele machiajului”.

Potrivit organizatorilor, Raouf va fi nemachiată și la finala națională din octombrie. „Îi urăm mult noroc la Miss Anglia, este un lucru foarte curajos când toți ceilalți poartă machiaj, dar ea transmite un mesaj important pentru femeile tinere”, a adăugat Beasley.

În ultima perioadă, mai multe tinere și-au pus capăt zilelor sau au intrat în depresie din cauza filtrelor de pe rețelele de socializare, dar și a pozelor editate pe care le văd de fiecare dată când intră pe diferite platforme.