Marina americană și NATO și-au sporit prezența navală în Marea Neagră după ce Rusia a invadat și a anexat Crimeea, în 2014.

Potrivit stripes.com, patrulele de securitate s-au înmulțit mai mult, anul trecut, după ce marina rusă a confiscat trei nave ucrainene în strâmtoarea Kerch, arestând 24 de membri ai echipajului. Marinarii au fost eliberați după nouă luni ca parte a schimbului de prizonieri între Rusia și Ucraina.

Sursa citată arată că aproape toate țările riverane Mării Neagră sunt aliate ale SUA sau națiuni partenere NATO, dar Rusia menține o atitudine teritorială față de mare, în parte, deoarece în timpul Războiului Rece fosta Uniune Sovietică a controlat majoritatea acestor țări.

USS Porter a intrat, sâmbătă, 12 octombrie în Marea Neagră, fiind a doua oară în acest an când participă la asigurarea securității în regiune. Nava a ajuns în portul ucrainean Odessa, pe 13 octombrie, cu cinci ofițeri ucraineni la bord care au observat operațiunile de mare și de ancorare. “Este minunat să ne întoarcem în Marea Neagră pentru a efectua operațiuni de securitate maritimă și pentru a spori stabilitatea maritimă, pregătirea combinată și capacitatea navală cu partenerii noștri din regiune”, a spus Cmdr. Thomas Ralston, ofițer executiv al USS Porter, conform navaltoday.com.

La rândul lor, Forțele Navale Române informează, astăzi, că în perioada 15-17 octombrie, Corveta „Contraamiral Horia Macellariu” (265) participă la un exercițiu naval, în zona Insulei Șerpilor și în apele internaționale ale Mării Negre, împreună cu nava purtătoare de rachete „Pryluky” (Ucraina) și cu distrugătorul american USS „Porter”. “Exercițiul contribuie la consolidarea parteneriatului dintre Ucraina și statele membre NATO, în domeniul forțelor navale, urmărind realizarea interoperabilității echipajelor la nivel tactic, prin aplicarea procedurilor de operare la standarde NATO, în domeniul luptei împotriva amenințărilor la adresa securității”.

USS Porter este unul dintre cele mai mari distrugătoare ale US Navy, fiind staționat în Spania alături de alte nave de război ale Flotei a VI-a americane din Marea Mediterană. Este o adevărată fortăreață plutitoare, având o dotare excepțională din punct de vedere militar. Poate lovi ținte aeriene, navale, poate lupta împotriva rachetelor balistice și poate lovi sub apă, dacă este nevoie sau dacă este atacat de submarine. Are la bord elicoptere și arme anti-submarin, tunuri de mare viteză și de calibre diferite. Construită în 1997, nava a fost modernizată în 2015. Nava americană, cu un echipaj de 300 de militari a participat și la războiul din Irak în 2003. În 2007 a luptat contra piraților în Somalia. În 2012 a fost lovită de un petrolier japonez, fiind reparată cu 700.000 de dolari.

Presa militară americană amintește că, în afară de USS Porter, care a venit de două ori în acest an în Marea Neagră, alte cinci nave de război au fost trimise, pe rând, în misiuni militare. În luna iulie, USS Carney (DDG 64) a participat la exercițiul Sea Breeze 2019 și a condus un antrenament de interoperabilitate maritimă cu Grupul maritim permanent al NATO în Marea Neagră. În aprilie, USS Ross (DDG 71) a efectuat instruire maritimă cu Bulgaria și Georgia, precum și exerciții navale cu flota din Turcia. În februarie, USS Donald Cook (DDG 75) a efectuat instruiri de interoperabilitate maritimă cu fregata clasa Yavuz turcă TS Fatih (F 242) și a efectuat o vizită în portul Odessa, Ucraina. Iar în luna ianuarie USS Donald Cook și USS Fort McHenry (LSD 43) au efectuat vizite portuare în Georgia și, respectiv, în România.

