Un preot din Cluj a făcut scandal la o înmormântare. N-a scăpat nepedepsit

Un preot din Cluj are de achitat daune morale de 5.000 de lei după ce a făcut scandal la o înmormântare. El s-ar fi luat de familia persoanei decedate pentru că nu și-a achitat dările bisericești și ar fi pus-o să își ceară iertare în văzul tuturor.

Un preot din Cluj a făcut scandal la înmormântare

„Nu o să încep această înmormântare, până când familia nu își cere iertare față de mine, pentru modul urât în care s-a comportat față de mine în ultimele 3 zile. Aștept să vă cereți iertare…

Am fost jignit… (…) Nu e vorba să dea bani, ci să își plătească locul de veci. Nu să îmi dea banii mie. Dânșii nu au mai plătit contribuția de zece ani. Ascultați-mă, că am evidențe și am martori. De zece ani de zile nu și-au mai plătit contribuția. Hotărârea Consiliului Parohial este că familia care nu își plătește contribuția în ultimii 3 ani plătește locul de veci (…) Noi nu suntem slugile dvs, noi suntem slujitorii dvs.”, spunea preotul.

Ce a decis instanța

Nici preotul n-a scăpat nepedepsit. El a fost obligat să restituie cei 5.000 de lei pentru locul de veci familiei îndoliate, dar și să-i ceară acesteia iertare public. Rudele nu s-au mulțumit cu atât și au decis să meargă în instanță.

Judecătorii au decis ca preotul să plătească rudelor daune morale de 5.000 de lei. Aceeași instanță a decis, însă, că și familia trebuie să-i plătească parohului 2.500 de lei, dar și să șteargă de pe rețelele sociale toate postările legate de înmormântare. Decizia Judecătoriei Cluj-Napoca nu este definitivă, potrivit A3.

Alt scandal în Cluj

Un alt preot din Cluj a lipit la intrarea în biserică „lista rușinii” cu enoriașii care în ultimii ani nu și-au plătit contribuția la biserică. Pe „lista rușinii”, cei care „n-au plătit niciodată” sunt evidențiați cu culoarea roșie.

Într-o fotografie se observă un bilețel cu textul scris cu roșu: „Restanți la taxa de cult pe 10-15 ani. Sau nu au achitat niciodată”. Acesta este plasat deasupra unui registru care conține aproximativ 30 de nume de enoriași, cu diferite notări în dreptul fiecăruia.

În prezent, în Biserica Ortodoxă Română, taxele variază între diferite biserici și servicii religioase. Acestea pot să oscileze între 100 de lei și câteva sute de lei.