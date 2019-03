Premierul Viorica Dăncilă ia cina cu un sultan din Dubai. Miză importantă

Premierul Viorica Dăncilă îl primește duminică seara pe E.S. Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele Dubai Ports, Vămi și Zona Liberă și președintele Autorității Maritime a orașului Dubai.





La ora 19 are loc ceremonia de semnare a Memorandumului de înțelegere între compania guvernamentală DP WORLD, al cărei director executiv este Sultan Ahmed Bin Sulayem, și Ministerul Transporturilor din România. La ora 20 premierul oferă o cină de lucru în onoarea E.S. Sultan Ahmed Bin Sulayem.

Potrivit site-ului oficial, DP WORLD a fost înființată în 1972 ca operator de port local. Primul proiect a fost dezvoltarea portului Rashid din Dubai. Șapte ani mai târziu au deschis Portul Jebel Ali, cel mai aglomerat port din Asia și unitatea care a impulsionat activitatea și a propulsat organizația ăn topul comerțului global.

„Succesul nostru în regiune la sfârșitul anilor 1990 - când am început operațiunile în Arabia Saudită, India și România - ne-a determinat să ne extindem în afacerea pe care o reprezentăm astăzi, în timp ce cerințele în schimbare ale comerțului internațional ne-au determinat să acționaăm și mai mult.

Pe măsură ce am devenit o organizație globală în anii 2000, am găsit noi parteneri și am făcut investiții strategice, toate pentru a susține dezvoltarea pe termen lung a organizației noastre. Acum, operăm o rețea de comerț diversă din punct de vedere geografic, permițând întreprinderilor care oferă acces la unele dintre cele mai aglomerate centre de producție din lume, precum și pe cele mai mari piețe de consum ale acestora, în economiile mature și emergente.

Operațiunile noastre includ porturi și terminale, dar și parcuri industriale, zone logistice și economice, servicii maritime și porturi de agrement. De fapt, afacerea noastră s-a schimbat atât de mult din primele zile de operare a porturilor și terminalelor, acum putem fi o parte integrantă a lanțului dvs. de aprovizionare, adaptând soluțiile inovatoare care vă pot aborda provocările și gestiona costurile”, se arată în descrierea activității DP WORLD.

