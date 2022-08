Pregătiți-vă pentru o ciocnire China-SUA!

În vara lui 2007, înainte de Jocurile Olimpice din China din 2008, am călătorit la Beijing pentru a urma un curs de vară la PKU (Universitatea din Beijing) și LSE (Școala de Economie din Londra). Am petrecut patru săptămâni în campusul cunoscut sub numele de Yan Yuan („Grădinile Yan” în chineză) care include mai multe clădiri de arhitectură tradițională chineză, unele dintre ele folosite de China Imperială, scrie Rocio Colomer în La Razon.

Îmi amintesc de profesorul nostru principal, un fost consilier al Partidului Comunist Chinez, care ne spunea o glumă despre vizita fostului secretar de stat Madeleine Albright în China în 1998. Călătoria a avut loc la scurt timp după moartea lui Deng Xiaoping. În timp ce contempla extinderea Beijingului, șefa diplomației americane a glumit cu distrugerea noului peisaj urban într-o viitoare confruntare armată între cele două puteri. Președintele Bill Clinton a optat pentru legături politice și economice mai strânse între cele două țări, dar chiar și în cele mai dulci momente ale relațiilor chino-americane ideea de conflict direct a plutit în aer.

China din 2007, condusă de președintele Hu Jintao, a adoptat sloganul „creșterii pașnice” pentru a înlătura temerile de expansionism chinez în rândul adversarilor regionali și globali ai gigantului asiatic. China lui Xi Jinping este cu totul alta. Mai asertivă și mai ambițioasă. Și aici intervine Taiwanul. Xi a spus clar că dorește să rezolve statutul insulei în timpul mandatului său, după ce a înăbușit protestele pro-democrație din Hong Kong și a demontat sistemul de libertăți al orașului autonom. „Prințul roșu” nu vrea ca nimic să-i distragă atenția de la a treia sa încoronare la Congresul Partidului Comunist Chinez, programat pentru octombrie şi datorită căruia va rămâne până în 2032. Scenariul de tensiune maximă ar urma să meargă până în 2023. Cu toate acestea, într-un climat geopolitic volatil cu Războiul din Ucraina în fundal, nimeni nu poate exclude o escaladare a tensiunii în Strâmtoarea Formosa.

Vizita președintei Camerei Reprezentanţilor Nancy Pelosi în Taiwan ar putea fi scânteia care aprinde fitilul. Pelosi plănuise să călătorească pe insulă în aprilie, dar a trebuit să îşi anuleze călătoria după ce a contractat Covid. A amânat-o pentru august. Cu trei zile înainte de sfârșitul lunii iulie nu există o dată oficială. Casa Albă și Pentagonul nu şi-au ascuns îngrijorarea. Beijingul a avertizat deja că această călătorie este un atac la adresa politicii „o singură China” și a avertizat cu „consecințe grave”. Editorialistul de la „Global Times” a cerut ca luptătorii Armatei Populare de Eliberare să „escorteze” avionul președintei Congresului.

Invazia rusă a Ucrainei poate fi mai mult un accelerator decât o frână pentru planurile președintelui chinez, deoarece războiul servește Statelor Unite să ofere Taiwanului mai multe capacități defensive. Ucraina este, de asemenea, un exemplu de disociere dintre cuvintele și acțiunile lui Biden. În ciuda faptului că președintele SUA s-a angajat în securitatea insulei, încălcând politica de ambiguitate strategică, acțiunile sale demonstrează lipsa apetitului Washingtonului de a intra într-o confruntare directă cu o putere militară precum Rusia. Biden și Xi au vorbit pentru a elimina neîncrederea reciprocă. Vom vedea în curând dacă a fost de folos. (Traducerea: Rodezia Costea, RADOR)