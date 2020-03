POTUS a declanșat directiva ”Skyfire”, lovituri atomice preventive împotriva orașelor infectate. HOROSCOPUL LUI DOM PROFESOR

1 aprilie

Pe 1 aprile s-au născut Edmond Rostand, Serghei Rahmaninov, Toshiro Mifune, Otto von Bismarck, Edgar Wallace, Milan Kundera, Ali MacGraw, Octavian Goga, Alexandru Philippide, Alexandru Alger, Cornel Patrichi, Helmuth Duckadam, Ion Brăduţ Covaliu.

În calendarul creştin ortodox sunt Sfinţii: Maria Egipteanca, Macarie Mărturisitorul, Gherontie.

„Zi destul de slab reprezentată în calendarul popular, 1 aprilie înregistrează prescripţii valabile pentru calendarul agricol. Mai târziu este menţionată şi apariţia zilei păcălelilor, fără a constitui, totuşi, un element autentic al calendarului popular” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 178.

Nu este nicio sărbătoare, nimic de ţinut, nimic interzis în ”Kalendarul” vechi. O singură prescripţie într-un gromovnic moldovenesc, de secol XVIII: „…astăzi, 1 aprilie, se sădesc pomii fructiferi!”

Creştinismul a adus şi o legendă frumoasă, cea a Cuvioasei Maria Egipteanca, de care ne amintim astăzi. Legenda, întărită de monahul Zosima, spune că Maria a fost o femeie de o frumuseţe răpitoare şi de o inteligenţă rară, crescută de preotesele marei zeiţe Isis-Ishtar şi sortită a fi curtezană. Ca și Împărăteasa Theodora. Vechea religie spune că ritualul dragostei, energia sexuală, era şi este plăcută zeilor. Isis este marea zeiță a dragostei, la egipteni. Corespondenta lui Afrodita-Venus în mitologia greco-romană. Dacă Hera-Junona este simbolul vieții de familie, a dragostei instituționalizate, zeițele de tipul Ishtar-Isis-Afrodita-Venus sunt simbolul dragostei libere, a seducției totale și a măiestriei în amor. Există niște Mistere ale lui Isis, dar nu este aici timpul și locul, altă dată. Ceea ce trebuie să reținem este că adeptele Marii Zeițe Isis sunt femei foarte frumoase și foarte drăgăstoase!

În Vieţile Sfinţilor se spune clar că Maria, mai bine de şaptesprezece ani „…a făcut desfrânare în popor nu pentru daruri, sau oarecare plăţi…”. Era vorba, evident, de un ritual, poate cu rădăcini religioase, de dragoste de dragul dragostei, larg răspândit în multe culturi antice, sau în Africa neagră. Poate şi în ziua de astăzi!

Se spune că secta marii zeiţe Isis a supravieţuit până în zilele noastre, după o efemeră glorie în Roma imperială. Femeile care făceau parte din sectă au fost vânate ca „vrăjitoare”, cu multă cruzime, de către tâmpiţi, în Evul Mediu. În toată viaţa mea şi doar am umblat pe trei sferturi de glob, am întâlnit doar de două ori pe urmaşele zeiţei Isis. Întâlniri memorabile, dar femeile acelea frumoase s-au speriat îngrozitor de ceea ce sunt şi ceea ce reprezint, de fundamentalismul sufic, de asceză şi abstinenţă. Nu puteau să mă seducă, nu puteau să obțină cooperarea mea! Îmi pare rău şi acum, dar asta este o altă poveste, pe care, poate, o s-o spun altă dată.

