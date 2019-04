Victor Ponta, reacție vehementă împotriva PSD. „Azi, România este scoasă din UE”

Victor Ponta, președintele Pro România, a atacat PSD, joi, pe baza criticilor aduse de către ministrul Justiției din Germania, Katarina Barley, coaliției de guvernare pe tema modificărilor legilor din sistemul de justiție.





„Președintele PES (Partidul Socialiștilor Europeni) dl. Sergei Stanishev a confirmat îngrijorările legate de respectarea regulilor statului de drept în România . El a informat Prim Miniștrii, liderii de partide și comisarii europeni că, până la momentul la care Guvernul României își reafirmă atașamentul față de statul de drept și urmează recomandările Comisiei Europene, conducerea PES consideră “BLOCATE” toate relațiile cu PSD ; urmează ca discuția oficială privind apartenența PSD la PES să aibă loc la următoarea reuniune a Prezidiului PES din luna Iunie . El a spus la final că nu va exista nicio activitate comună a PES cu PSD până la Prezidiul din Iunie”, a menționat Ponta decizia PES, pe Facebook.

Fostul premier consideră că PSD a pus în conflict România cu Uniunea Europeană din cauza faptului că „indivizi” au fost prinși furând bani europeni iar liderii UE nu sunt de acord să îi lase să ducă România într-un regim politic corupt și falimentar. Ponta și-a calificat foștii colegi de partid ca fiind „niște trădători ai poporului român”.

„Intrarea PSD în PES a însemnat ruperea de trecutul comunist, de “Patrulaterul Roșu” și asocierea sulfuroasă cu PRM , dorința de modernizare și europenizare / eu am crezut în acest proces, am militat pe plan național și internațional pentru schimbarea PSD în această direcție, am fost vicepreședinte al ECOSY (organizația de tineret a PES) și am fost implicat total în deciziile PES Leaders / PSD a dus România în NATO și în UE / Corina Crețu a primit cel mai important portofoliu în cadrul Comisiei Europene în 2014 (Dezvoltare Regională) și am primit de la Uniunea Europeană peste 15 miliarde de euro pentru dezvoltare și peste 10 miliarde pentru Agricultură. Azi România este scoasă practic din UE, PSD este scos din PES , românii sunt trași în afara familiei europene , în zona Rusiei și a țărilor nedemocratice - totul pentru interesele egoiste ale câtorva indivizi profund corupți și profund incapabili să guverneze corect, eficient și democratic”, a mai completat Ponta.

