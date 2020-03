Victor Ponta consideră că învestirea Guvernului Cîţu de joi este un moment al adevărului, cum nu a mai fost niciodată în ultimii 30 de ani.

„Oamenii obișnuiti din România , milioane de români care au votat PSD sau ProRomânia, cei mai afectați de criza sanitară și economică – au nevoie de grijă, sprijin și speranță! Au nevoie de un Guvern care să funcționeze – de partide și lideri care să se gândească în primul rând la binele oamenilor ( nu la interese meschine de Partid)!

Nu știu dacă zvonurile acestui nou “blat” împotriva României sunt adevărate! Dar mâine seara(joi seară – n.r.) voi fi în Parlament și voi vedea cu ochii mei – și o să spun tuturor românilor adevărul așa cum il voi vedea!

Sunt un votant de Stanga – alaturi de ceilalti votanti de stanga am fost afectat vazand cum PSD si-a dat jos propriul Guvern in 2017 / acum sunt dezamagit si furios vazand cum interesul si bilele oamenilor in acesta Criza teribila este din nou tranzactionat “la taraba” / ii respect pe votantii liberali- si cred ca nici ei nu merita batjocura unor lideri PNL care voteaza ( “pe sest”) impotriva unui Guvern Liberal !

Cred ca maine in Parlament este un moment al adevarului cum nu a mai fost niciodata in ultimii 30 de ani ! Eu voi vota la vedere PENTRU si PRO Romania / iar daca maine seara Romania va adauga o criza politica la criza de sanatate si cea economica – sa stiti ca oamenii obisnuiti ( si nu liderii politici) vor suferi cel mai mult!”, a scris Ponta pe Facebook.

Ședința de învestire a Guvernului Cîțu este programată pentru ora 16.00.

