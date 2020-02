„Dacă un ministru PSD trimitea așa ceva, îl aresta DNA direct din sedința de Guvern”, a zis Ponta, referindu-se la mailul trimis de Victor Costache lui Andrei Baciu.

În mailul respectiv, este vorba de niște documente pe care secretarul de stat Andrei Baciu trebuie să le păstreze doar pentru el și încă o persoană.

„Ataşat găseşti ordinele ATI şi IMA rescrise de prietenii noştri. Le păstrezi doar pentru tine şi Horaţiu deoarece pregătim punerea rapidă în transparenţă luni cel tîrziu marţi. Încă imi e neclar cum pot numi cele două ordine. Te interesezi?”

Controversele care au apărut în jurul acestui mail sunt extrem de numeroase, însă un detaliu a atras atenția tuturor: al doilea destinatar este cineva denumit „Iubi”.

Iată că duminică „Iubi” a decis să facă lumină în acest caz, postând un mesaj pe rețele sociale. „Iubi” nu este nimeni alta decât Lavinia Coțofană, judecătoarea exclusă din magistratură.

Mai jos, redăm un fragment din postarea Laviniei Coțofană:

„Pentru că una dintre jurnalistele mele favorite, Denise Rifai, și pentru că și alți ziariști s-au întrebat cine este ”A Iubi – Lavi” din mail-ul buclucaș și autodenunțător al conflictului de interese și agendei ascunse ale ministrului Costache fac următoarele precizări: în contextul în care PM Ludovic Orban a pus sub semnul întrebării veridicitatea celor apărute în spațiul public, am prezentat în spiritul avertizării în interes public, în emisiunea Adrianei Nedelea, la Libertatea, mail-urile primite de la ministrul Polisano, mail-uri care au și fost fotografiate cu respectiva ocazie ca suport probator al informațiilor publicate. Întrucât laptopul Macbook Air aparține soțului meu, acesta mă are trecută în contactele sale ca ”A Iubi – Lavi”, adresa mea de email fiind cea cunoscută ! Către orice alt destinatar, titulatura emailului meu apare ca: Lavinia Coțofană”

Te-ar putea interesa și: