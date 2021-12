Politica din Bulgaria, pe urmele Republicii Moldova. Între timp, în România domnește impostura

Kiril Petkov, în vârstă de 41 de ani, a cărui nouă facțiune centristă „Noi continuăm schimbarea” (PP) a câștigat în noiembrie cele trei alegeri naționale din Bulgaria din anul 2021, a obținut o majoritate de 134 de voturi în parlamentul format din 240 de membri pentru a prelua frâiele țării balcanice.

Noul premier al Bulgariei, absolvent Harvard

Kiril Petkov și-a făcut studiile la Universitatea „Harvard” din orașul Cambridge, statul Massachusetts, Statele Unite ale Americii. El va conduce o coaliție de guvernare fără precedent, formată din socialiștii de stânga, partidul anti-sistem ITN și partidul de centru-dreapta „Bulgaria Democratică”, toate formațiunile fiind unite sub deviza „Toleranță zero față de corupție”, pe durata unui mandat de patru ani.

„Voi insista ca corupția, de la cel mai de jos până la cel mai înalt nivel, să fie expusă”, a declarat Petkov în fața Camerei înainte de alegerea sa, făcând apel la toți legislatorii să sprijine modificările legale necesare pentru a revizui sistemul judiciar.

Noul guvern preia conducerea după opt luni de impas politic și două administrații interimare, după ce furia împotriva corupției la nivel înalt a pus capăt guvernării de un deceniu a fostului premier de centru-dreapta Boyko Borissov.

Kiril Petkov promite să facă curățenie în politică

Purtând o mască neagră pe față, Petkov a dat mâna cu cei mai apropiați aliați ai săi, în timp ce a fost ovaționat în picioare de către legislatorii coaliției de guvernare la alegerea sa.

Petkov, concentrat pe rezultate, va conduce o alianță de patru partide formată din adversarii politici ai lui Borissov, cu promisiunea de a face curățenie în viața publică, de a accelera creșterea economică la peste 5% pe an și de a facilita o recuperare mai rapidă a decalajelor față de colegii occidentali mai bogați.

Cabinetul său are în față provocări care variază de la abordarea costurilor ridicate la energie și rata scăzută de vaccinare împotriva coronavirus până la pregătirea economiei mici și deschise pentru aderarea la zona euro în 2024.

Petkov s-a angajat să aprofundeze integrarea Bulgariei în UE și în alianța transatlantică NATO și să intensifice discuțiile cu vecinii din Macedonia de Nord pentru a rezolva o dispută istorică care a determinat Sofia să blocheze începerea negocierilor de aderare la UE cu Skopje.

Republica Moldova, condusă de un fost economist cu studii la Harvard

Între timp, țara cea mai apropiată de România, Republica Moldova, este și ea condusă de un fost economist cu studii la Harvard. Maia Sandu, în vârstă de 49 de ani, este prima femeie preşedinte din Europa de Est.

„Eu am avut mai multe etape de studenție. Cea mai recentă este cea de la Harvard, care a fost o experiență extraordinară pentru mine din mai multe perspective și pentru că am avut profesori foarte buni. Am avut colegi extraordinari din vreo 70 de țări. Au fost foarte diferiți, cu experiențe extrem de interesante. Acum am prieteni în toată lumea”, relata Maia Sandu, în anul 2020.

Portretul politicianul român: Liceu finalizat pe la 40 de ani, o facultate de care nu a auzit nimeni și pasiuni pentru droguri

Dacă Republica Moldova și Bulgaria au conducători politici cu studii la Harvard, în România domnește incompetența. Un oficial al BNR a creionat, recent, un portret semnificativ al casei politice române.

„Din păcate, avem o parte mare a clasei politice care este în zona slab alfabetizată. Sunt oameni care îşi termină liceele pe la 40 de ani şi fac câte o facultate din asta de care nu a auzit nimeni pe la 50 (de ani). Iar aceştia sunt cei care conduc politica românească. Nu se poate aşa ceva”, s-a exprimat oficialul BNR Eugen Rădulescu.

Iar la toate aceste aspecte se mai adaugă un detaliu important – pasiunea pentru droguri. În urma mai multor percheziții și operațiuni demarate de agenții de poliție ai Serviciului Antidrog din BCCO București și procurorii DIICOT, s-a descoperit că anumiți politicieni erau clienți fideli ai substanțelor interzise. Pe lista preferințelor: cocaina și canabisul.

Potrivit unor surse familiarizate cu situația, o parte dintre politicienii români obișnuiau să își cumpere drogurile din Centrul Vechi, din hoteluri celebre din București sau din cluburi din teritoriul Parcului Herăstrău.