PNL, satisfăcut de lămuririle UDMR în cazul Viktor Orban: „Parcursul guvernării nu poate fi afectat de acele declarații”. Video

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, s-a declarat mulțumit de lămuririle pe care le-a adus Kelemen Hunor, liderul UDMR, cu privire la situația creată discursul premierului maghiar, Viktor Orban, de la Băile Tușnad. În opinia lui Ionuț Stroe, precizările lui Kelemen Hunor sunt suficiente pentru ca actuala coaliție de guvernare să meargă mai departe, în aceeași formulă, PSD – PNL – UDMR.

Kelemen Hunor a făcut o serie de precizări legate de atitudinea sa și a colegilor săi din UDMR, față de cotnroversatul discurs al lui Viktor Orban de la Băile Tușnad.

„Prin declarațiile sale, domnul Kelemen Hunor își reafirmă afilierea la acest guvern, la valorile și principiile pe care le împărtășim cu toții. Parcursul guvernării nu poate fi afectat de declarațiile lui Viktor Orban de la Băile Tușnad. Aceste afirmații nu au fost asumate de UDMR și nici de Kelemen Hunor, după cum reiese din declarațiile sale”, a explicat Ionuț Stroe.

Potrivit spuselor sale, și președintele României, Klaus Iohannis, este mulțumit de aceste lămuriri. Mai ales că așa cum a declarat, guvernul nu trebuie să fie afectat de o criză provocată de declarațiile unui lider străin.

Lămuririle lui Kelemen Hunor

Kelemen Hunor a vorbit despre situația provocată de discursul controversat al premierului maghiar Viktor Orban, din urmă cu câteva săptămâni, de la Băile Tușnad. El a precizat că nu este de acord să răspundă pentru declarațiile altora, recte ale premierului maghiar.

„Puteți pe mine să mă judecați, puteți să mă trageți la răspundere dacă nu am respectat programul de guvernare, dacă nu am respectat acordul de coaliție, dacă am lezat undeva interesele generale și particulare le țării și pentru declarațiile mele, dar niciodată nu voi accepta să fiu eu tras la răspundere pentru declarații ale altora, indiferent cine e acel om, că e Orban, că nu e Orban, nu contează. Fiindcă nu se poate accepta așa ceva și nu pot accepta o grămadă de lucruri, să fac eu teste de loialitate”, a declarat Kelemen Hunor.

El susține că nu i-a luat apărarea lui Viktor Orban după discursul rasist de la Băile Tușnad și că nu înțelege de ce este criticat. Cu toate acestea, deși discursul lui Orban de la Băile Tușnad a fost catalogat drept rasist de o multitudine de personalități publice, inclusiv din Ungaria, Kelemen Hunor susține că acesta nu este rasist și că discursul său trebuie „contextualizat”.

„De ce sunt eu criticat? Că am luat apărarea lui Orban? Eu nu am luat apărarea lui Orban, eu am spus care este opinia mea și Orban, până la urmă, legat de textul acela, a rezolvat lucrurile, a spus că da, a fost o greșeală, greșește și el. Este un text interpretabil, o propoziție interpretabilă. Așa e, același discurs l-a avut în America, mai puțin chestiune legată rasă. Eu am spus în primul rând că trebuie orice discurs contextualizat. Nu poți să scoți o propoziție și să face o judecată, după aceea eu am spus un lucru și a fost opinia mea. Am spus că și Orban are calități și are defecte”, a spus a spus Kelemen Hunor pentru Gândul.info.

Declarațiile lui Viktor Orban

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat la Băile Tuşnad, că lumea se află într-un deceniu al pericolelor şi primejdiilor. Din acest motiv, el crede că piloanele civilizaţiei occidentale vor începe să se dărâme. Orban a enumerat printre problemele cu care se confruntă Europa criza demografică, criza spiritualităţii, a puterii Occidentului, dar şi o criză politică. Premierul maghiar a făcut o serie de declarații considerate rasiste, legat de fenomenul migraţionist care ar fi împărţit Europa în două.

„Problema cea mai spinoasă continuă să fie problema demografică. Sunt mai multe înmormântări decât naşteri. A doua provocare este fenomenul migraţionist, care a împărţit Europa în două. Fenomenul migraţionist a împărţit în două Europa. Pur si simplu Occidentul s-a destrămat, s-a împărţit în două. Într-o parte avem ţări, naţiuni, unde avem europeni şi non-europeni, care trăiesc laolaltă. Acele state nu mai sunt naţiuni, acolo sunt niste conglomerate de popoare.

Nu mai putem vorbi, zic eu, de Occident, este vorba despre o structură post-occidentală şi, conform regulilor matematicii, o se se întâmple acea mare schimbare demografică. În acea parte a continentului nostru (…), procentajul populaţiei non-europene va creşte peste 50%. Şi avem cealaltă parte a Europei, a Occidentului, Europa Centrală şi de Est, adică este vorba despre noi”, a spus Viktor Orban.