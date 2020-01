„E timpul sa se termine aceasta propaganda de doi lei contra sistemului public de pensii si in favoarea corporatiilor care fac sute de milioane de lei anual din administrarea privata a fondurilor publice de pensii (Pilonul II), fara a spori in vreun fel valoarea pensiei acumulate (ci dimpotriva, as zice).

Cheltuielile cu protectia sociala ale Romaniei sunt realmente cele mai mici din Europa. Chiar si daca, in mod “inteligent”, pensiile ar fi confundate cu asistenta sociala, pensiile totale platite anual in Romania sunt mai mici de 7% din PIB (mai precis, 6,82%, asa cum imi precizeaza dl Adrian Câciu), iar majorarea cu 40% a punctului de pensie (aceea pe care o considera imposibila pensionarul de lux Manole Isarescu, care mai ia si un salariu micut de la stat, de cca 16 mii euro) ar duce costul total la 7,9% din PIB.

Alocatiile pentru copii sunt in Romania de un euro pe zi (30 de euro pe luna, de 4 ori mai mici decat cheltuielile cu hrana si cazarea puscariasilor), iar ajutorul de somaj se situeaza la un penibil 0,5% din PIB. Bine ca nu avem someri, ca ar fi catastrofic.

Spre comparatie, in timp ce media europeana este de cca 30% din PIB, in Franta, cheltuielile cu protectia sociala sunt de 34% din PIB, pensiile insemnand cam jumatate, adica aprox 16% din PIB, de doua ori mai mari decat in Romania. Fondurile de somaj in Irlanda sunt de 8% din PIB, adica de 16 ori (!!!?) mai mari decat in Romania. In Luxembourg, alocatiile pentru copii sunt de ordinul miilor de euro pe luna.

Veti spune ca aceste tari isi permit asemenea costuri, pentru ca sunt bogate, iar muncitorii lor sunt productivi. Romania ar putea fi bogata daca nu ar arunca mai multe miliarde de euro anual pe ajutoare de stat acordate corporatiilor si bancilor si daca ar reduce evaziunea fiscala, mai ales acolo unde se practica sub numele de “optimizare fiscala”. In plus, acolo unde exista de lucru, romanii lucreaza productiv si mult, lasandu-si sufletul pe calculator.

Pe de alta parte, administratorii privati ai fondurilor publice de pensii sunt societati comerciale care urmaresc profitul, si nu stabilitatea pensiilor noastre, si in plus isi asuma riscuri economice care pot duce la faliment.

Daca aceste societati comerciale decid ca trebuie sa faca profit, licit sau ilegitim, din banii nostri (sunt cam 10 mld euro in acest moment), pot plasa banii nostri in companii condamnate pentru coruptie (ce, ați uitat că digi comunication are ca cel mai important activ in portofoliu firma secu rcs&rds, companie condamnata pentru coruptie?), pot șantaja statul cu refuzul de a mai cumpara titluri de stat daca nu modifica legislatia si pot pierde bani din pastrarea lichiditatilor noastre in depozite bancare sub-remunerate, pe care banksterii stau cu fundul, refuzand sa crediteze economia, dar concentrandu-se pe imprumutul scump facut de diversi psihedelici care se perinda pe la Ministerul de Finante.

Cand aceste societati au dificultati financiare si intra in faliment, banii nostri de pensii sunt in pericol. Nu ati auzit, nu ati citit, nu ati vazut americani care isi pierd economiile de o viata, din care sperau sa isi finanteze bătrânețea, pentru că fondurile de pensii dau faliment? Chiar daca sumele acumulate in administrarea unui falit de acest gen, cu ștaif, sunt trecute la al viitor falit cu ștaif, tot dureaza 2-3 ani pana cand transferul este efectiv. Cei care se vor fi aflat in acea perioada in asteptarea maretei pensii “private”, or sa se multumeasca docil (ca nu se protesteaza in Romania contra “capitalistilor”, ci le se face statuie chiar si cand scuipa pe noi) sa incaseseze pensia publica, blamata si ponosita pensie de la Pilonul I, pe care actualul guvern vrea sa il desfiinteze (bine ca Johannis ii vrea un rapid sfarsit…).

Oricum, sa depui atat de mult suflet pentru 2-3 sute de lei in plus la pensie (atat o sa creasca pensia dupa 20 de ani de cotizatie) este un pic cam naiv, iar sa depui atat de mult efort propagandistic in favoarea unui numar de 7 societati comerciale care administreaza 10 mld de euro cu cate 70-80 de angjati, in schimbul unui comision de 2,75% anual (de trei ori mai mare decat dobanda la euro) este echivalent cu a te situa pe treapta cea mai de jos a mercenariatului.

Așa că nu vă mai luați dupa psihedelici, prafnici si profesori ratati de economie la facultati de stat, ca fondurile “private” de pensii nu sunt o minunatie pentru Romania, ci un potential crah generalizat, economic si social”, a scris avocatul Gheorghe Piperea pe pagina sa de Facebook.

