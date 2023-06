Piedone s-a întors în funcție. Se declară îngrozit de „ineficiența directorilor” și de modul în care arată Sectorul 5

Pierdone a făcut o primă inspecție prin Sectorul 5 și s-a declarat complet nemulțumit de situația pe care a găsit-o. El a organizat o ședință ad hoc cu viceprimarii și cu directorii din Primăria Sectorului 5, pe care i-a criticat pentru felul în care arată străzile și locurile publice.

„Nu am stat degeaba zilele acestea, binențeles că nu m-am abținut și am trecut prin sector. Vom ține foarte mult legătura, ușile noastre sunt deschise pentru toată lumea. Decât politica cetățeanului. Noi lucrăm pentru cetățeni și pentru români. Iar formațiunile politice care probabil astăzi s-au deranjat și mai în trecut, de răul sau bucuria altuia, doar ce am venit și nu au realizat nimic. Mă apuc de muncă, chiar de astăzi”, spune marți Cristian Popescu Piedone, potrivit de Mediafax.

A făcut ședință cu toți directorii

Cristian Popescu Piedone a inspectat sectorul și nu a fost mulțumit de lucrurile găsite. Pe rețeaua de socializare ”Tik Tok” circulă un film cu Piedone care le spune oficialilor că singura lor grijă trebuie să fie ”binele cetățeanului”.

”Începând de azi, așa cum am zis și de dimineață, nu mai zic decât că semnătura vă aparține. Nu mai stăm la discuție, să vă rog … ras, tuns și frezat. Aveți viceprimari și citmanager. Începând de azi, dacă nu vă aliniați plecați din această echipă, că de dat afară vă dau eu obligatoriu”, a spus Piedone.

S-a întors la Primărie de Ziua Drapelului

Pe o altă rețea de socializare, Cristian Popescu Piedone a publicat un mesaj din care rezultă că acesta s-a întors la Primăria Sectorului 5, chiar de ziua Drapelului Național.

”Născut în slujba Sfântului Tricolor, a României și a Sfintei Treimi! Bunul Dumnezeu mi-a dat un semn și astăzi! Revin în Primărie chiar de Ziua Drapelului Național! O fac cu mândrie, cu emoție, cu mâna la inimă pentru Tricolor, pentru Țară și pentru Românii mei dragi! Dumnezeu să țină în pace Sfânta Noastră Țărișoară! La mulți ani, România!”, a scris Piedone.