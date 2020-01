Ultimele victime ale utilizării materialelor pirotehnice sunt doi copii de cinci şi respectiv şase ani. O fetiţă şi un băieţel din judeţul Buzău au fost aduşi la spitalul din Bucureşti cu traumatisme grave provocate de petarde.

Au fost cazuri asemănătoare şi la Iaşi, oraş unde autorităţile vor să interzică folosirea petardelor şi să o limiteze drastic pe cea a artificiilor. La Spitalul Sfântul Spiridon din municipiu sunt încă internaţi cei care au avut de suferit de pe urma materialelor pirotehnice de revelion – după cum a informat corespondentul RRA Cristina Vartolomei.

Victimă: „Era un grup mai mare de persoane. În momentul acela cineva a aruncat o petardă. Eu vorbeam la telefon atunci, nu am băgat de seamă că s-a aruncat. Într-o fracţiune de secundă m-am trezit pe jos, nu mai ştiam ce-i cu mine. Am un cheag de sânge pe ochi. Am avut şi noroc că nu a fost mai rău să răman fără ochi de tot”.

Victimă: „Pe 31 seara am fost la urat, a trecut o bandă de urători pe langă mine, au aruncat o bombă şi eu nu am văzut-o şi când am trecut pe langă ea a bubuit şi mi-a sărit o piatră măricică în ochi. Vedeam numai negru. Plângeam de durere!”

