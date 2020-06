„Da, sunt de acord că aşteaptă un răspuns (n.r. pensionarii) şi cred că trebuie să-l primească în cel mai scurt timp, în baza analizelor pe care Ministerul Finanţelor Publice le va prezenta cabinetului în câteva săptămâni. Într-adevăr luăm în calcul toate aceste semnale pe care le dau agenţiile de rating, dar adevărata sursă şi cea pe care ne bazăm este cea care rezultă din situaţia încasărilor la buget. De aceea am şi investit în această perioadă foarte mult în revenirea în activitate în sprijinul angajaţilor şi al angajatorilor să revină în activitate, pentru că bugetul se alimentează din contribuţiile noastre ale tuturor.

În ceea ce mă priveşte, în ceea ce-i priveşte pe colegii mei, cu siguranță în scurtă vreme Ministerul Finanţelor Publice, prezentându-ne aceste date financiare, pentru că este sursa oficială de informaţii, vom putea să venim cu clarificările necesare.

Sunt nişte semnale importante pe care le primim, sunt în mod evident lucruri care ne arată că trebuie să fim responsabili cu privire la sustenabilitatea creşterii pensiilor, dar personal sunt de părere că ar trebui să avem o discuţie pe baza evaluărilor pe care le fac colegii mei de la finanţe. Aşa că în scurtă vreme, sunt de acord cu dumnevoastră, în cel mai scurt timp posibil trebuie comunicat oamenilor care este situaţia şi în ce măsură apar modificări”, a declarat Violeta Alexandru.

„În primul rând trebuie să ştiţi că în buget, aşa cum cunoaşteţi, există o estimare, bugetare pentru 40%, de aici plecăm. Aceasta este realitatea de la care plecăm. Funcţie de situaţia încasărilor, în mod evident, lucrăm cu Ministerul Finanţelor Publice pentru a le pune la dispoziţie toate datele necesare astfel încât să fundamenteze o propunere, dacă se justifică să fundamenteze o propunere pentru opţiunea pe care o vor avea. Da, punem la dispoziţia Ministerului Finanţelor Publice toate datele pe care le avem, inclusiv informaţii care să-i ajute să deceleze între categorii de pensii. Cu siguranţă vor avea toate aceste date de la noi. În ceea ce mă priveşte, consider că o analiză în acest domeniu trebuie să fie dată publicităţii în cel mai scurt timp posibil.

Eu sunt foarte atentă pentru nu se genera nicio inechitate în sistem. Sunt într-adevăr preocupată de o estimare şi o calculare care să nu adâncească inechităţile din sistem şi de aceea ne preocupă acest subiect şi luăm deja măsuri în acest sens. O informaţie pe care vreau să o comunic este că suntem, de altminteri, în prin proces de recalculare pentru a aplica hotărârea CCR cu privire la indicele de corecţie solicitat a se aplica şi pensionarilor din anii 2001-2010. S-au calculat deja 165.000 de decizii în ultima lună şi jumătate din cele 300.000. Muncim cu seriozitate pentru ca până la sfârşitul lunii iulie, începutul lunii august să putem face aceste recalculări pentru toate cele 300.000 de persoane. Este vorba de o creştere de aproximativ 135 de lei ca urmare a aplicării deciziei CCR şi muncim serios pentru a putea să acoperim tot numărul total de dosare în recalculare în cest moment”, a mai spus ministrul Muncii.

„În mod evident nu este de joacă. Eu când mă uit săptămânal la situația recuperărilor întârzierilor în calculul pensiilor nou înscrise, respectiv pentru recalculări și văd de exemplu Case de Pensii care sunt pe zero, în timp ce altele sunt cu sute de dosare, în mod evident am o analiză de sistem și cred că trebuie îmbunătățit în primul rând managementul. Casii de Pensii cu volum similar de dosare care au ajuns la zero îmi arată că se poate.