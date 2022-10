Pelerinaj Sfânta Parascheva 2022. Sute de oameni stau deja la coadă pentru a se închina la racla cu moaștele Ocrotiroarei Moldovei

​Racla cu Moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva va sta timp de o săptămână în baldachinul pe care Catedrala Mitropolitană din Iași l-a amenajat. Racla va fi scoasă sâmbătă, pe 8 octombrie în cadrul unei procesiuni, informează România TV.

Reprezentanții Mitropoliei din Iași au anunțat că în acest an racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasă din catedrală cu aproximativ o săptămână mai devreme. Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva are loc în fiecare an pe data de 14 octombrie.

„Pe 8 octombrie începând cu ora 6.00 va începe procesiunea cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, soborul de slujitori ai Catedralei Mitropolitane urmând a aşeza racla Sfintei spre închinare în baldachinul amenajat în curtea Catedralei”, au spus sâmbătă reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

Se fac ultimele pregătiri, voluntarii sunt instruiți cum să îi îndrume pe pelerini

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se pregătesc pentru cel mai mare pelerinaj din an. Zilele acestea se fac ultimele pregătiri pentru sărbătoarea care va aduna la Iași sute de mii de credincioși din toată țara. Sute de voluntarii sunt instruiți cum să îi îndrume pe pelerinii care ajung la catedrală.

De asemenea, serviciile medicale și-au făcut listele cu personalul care va fi prezent pe tot parcursul evenimentului religios și s-au pregătit cu tot ce este necesar.

„Pregătirile pentru pelerinajul de la Sfânta Parascheva de la Iași sunt în toi. A fost amenajat baldachinul unde va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Au fost scoase afară și curățate, vasele pentru aghiasmă. A fost de asemenea, amenajată scena unde pe data de 14 octombrie de la ora 9.oo va fi săvârșită Sfânta Liturghie”, a declarat Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor.

Nici bine nu a început luna octombrie că deja, sute de persoane se află la rând ca să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Omenii au mers sute de kilometrii ca să se roage pentru sănătate, liniște și alinare.

Reprezentanții Mitropoliei se așteaptă ca și în acest an sute de mii de credincioși să participe la sărbătoarea închinată Ocrotitoarei Moldovei.