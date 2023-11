Patrick Mouratoglou, pus la zid de americani după ce a recunoscut ce i-a dat Simonei Halep

Patrick Mouratoglou și-a asumat tot ceea ce s-a întâmplat cu Simona Halep recunoscând că el şi echipa sa i-au dat suplimentele contaminate. Jurnalistul american Ben Rothenberg a anunța ce urmează în cazul Simona Halep după ce Patrick Mouratoglou și-a recunoscut public vina-

Antrenorul și-a recunoscut vina în cazul de dopaj al Simonei Halep, la mai bine de un an de când aceasta a fost suspendată. Iar jurnalistul american spune că este prea târziu.

Ben Rothenberg, un cunoscut jurnalist american, a afirmat că decizia luată de Patrick Mouratoglou reprezintă „un pas mare”. Simona Halep va avea oricum o misiune dificilă la Tribunalul de Arbitaj Sportiv de la Lausanne (TAS).

Rothenberg a mai spus că celebrul antrenor și-a recunoscut târziu vina. Pentru că Halep a fost prinsă dopată după ce francezul i-a recomandat suplimentul de colagen.

This is a big, overdue step from Mouratoglou to take blame for his role in the Halep positive doping test.

Halep still has a challenge at CAS, however, because the amount of Rosa dust at she tested positive for was a much higher concentration than found in the supplement. https://t.co/aketaLIKmS

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) November 3, 2023